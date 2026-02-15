Naslovnica
Olimpijske igre

Hitrostna drsalka Femke Kok z olimpijskim rekordom premagala rojakinjo

Milan, 15. 02. 2026 19.21 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Femke Kok in Jutta Leerdam

Na današnji olimpijski preizkušnji hitrostnega drsanja na 500 metrov je nizozemska drsalka Femke Kok z olimpijskim rekordom (36.49) potisnila svojo rojakinjo Jutto Leerdam s prvega mesta in osvojila svojo prvo zlato olimpijsko medaljo. Sedaj je nosilka svetovnega in olimpijskega rekorda na tej razdalji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugo mesto je za Leerdam tretja olimpijska medalja. Na razdalji 1000 metrov je na letošnjih igrah po ostrem boju z današnjo prvakinjo Femke Kok z olimpijskim rekordom osvojila zlato odličje. Kok je bila pred tem nosilka rekorda le za par minut.

Japonska večkratna olimpijska medalistka Miho Takagi je zasedla tretje mesto. To je njeno deveto olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati. Ima že bronasto odličje iz letošnjih iger s preizkušnje na 1000 metrov.

Femke Kok in Jutta Leerdam
Femke Kok in Jutta Leerdam
FOTO: Profimedia

* Hitrostno drsanje, 500 m, ženske:

ZLATO: Femke Kok (Nizozemska)

SREBRO: Jutta Leerdam (Nizozemska)

BRON: Miho Takagi (Japonska)

hitrostno drsanje femke kok jutta leerdam
