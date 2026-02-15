Hitrostna drsalka Femke Kok z olimpijskim rekordom premagala rojakinjo

Drugo mesto je za Leerdam tretja olimpijska medalja. Na razdalji 1000 metrov je na letošnjih igrah po ostrem boju z današnjo prvakinjo Femke Kok z olimpijskim rekordom osvojila zlato odličje. Kok je bila pred tem nosilka rekorda le za par minut.

Japonska večkratna olimpijska medalistka Miho Takagi je zasedla tretje mesto. To je njeno deveto olimpijsko odličje, od tega je osvojila dve zlati. Ima že bronasto odličje iz letošnjih iger s preizkušnje na 1000 metrov.