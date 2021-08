Hren: Janja nas razvaja z rezultati, v petek gremo po zmago

Olimpijske igre 2020 – čeprav potekajo leta 2021 – se počasi iztekajo, a slovenski tabor ostaja na trnih. Najbolj vroča kandidatka za tretje posamično zlato v odpravi s sončne strani Alp je športna plezalka Janja Garnbret, ki jo po sredini zmagi v kvalifikacijah v petek čaka še finale najboljše osmerice iz sveta vertikale.

Selektor reprezentance Gorazd Hren je prepričan, da je šestkratna svetovna prvakinja in zmagovalka 30 tekem svetovnega pokala, stara komaj 22 let, potrdila svoj status najboljše na svetu. Da so igre posebna tekma, je priznala tudi Janja Garnbret, ki ji je kar dvakrat zdrsnilo v uvodni preizkušnji v hitrosti, v kateri se tekmovalke v boju s časom spopadejo s 15-metrsko steno. "Ne le Janja. obe (tudi Mia Krampl, op. p.) sta zdrsnili v obeh poskusih in bili ob prihodu v prostor za počitek zelo razočarani. S tem je seveda dodatno povečala pritisk nase. A v resnici me ni nikoli skrbelo. Vemo, kako dobra je, in nikoli ni bilo vprašanje, ali se lahko res kaj zalomi," se uvoda v kvalifikacije spominja Hren.

icon-expand Janja Garnbret FOTO: AP

Sledili so balvani, v katerih se je koroška športna plezalka še enkrat poigrala z gravitacijo in v dobri minuti kot edina med 20 tekmovalkami rešila vsako od štirih nalog. Še več, to ji je uspelo "na flash" oz. v prvem poskusu. Posamezni poznavalci so se strinjali, da je pokazala pristop, ki bi ga lahko vključili v vsako gradivo o treningu športnega plezanja. V težavnosti, ki je na vrsti kot zadnja izmed disciplin tega olimpijskega troboja v kombinaciji športnega plezanja, Slovenka s četrtim mestom ne more biti popolnoma zadovoljna, pa čeprav je uvrstitev zadostovala za skupno zmago. "Janja nas razvaja s popolnimi rezultati, kar ji v težavnosti ni uspelo. Ampak zmagala je in zdaj gledamo naprej, v finale." Rezerve za finale so velike, že v hitrosti. "To sicer ni naša disciplina, a Janja je v to vložila veliko truda, zelo se je izboljšala in v tem elementu bo lahko bistveno močnejša, saj smo vso smolo tukaj že porabili. Žal v kvalifikacijah napredka ni pokazala in po spodrsljaju ji ni bilo lahko. Mislim pa, da bo že v finalu šlo bolje in bo potem vso tekmo lažje dihala."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Balvane Garnbretova obvlada, kar je potrdila v sredo. "Meni so se zdeli celo prelahki za olimpijsko tekmo, čeprav se je kasneje izkazalo, da je bila kombinacija prava. Janja je bila edina, ki je preplezala vse. Sam sem vedel, da jih bo zmogla, morda ne v prvem poskusu, a v tem elementu je res prepričljiva." Tudi v težavnosti zna Garnbretova pokazati več. "Kvalifikacije za finale niso pomembne. Najpomembnejše je, da si dobro odpočije, potem pa na polno. Gremo na zmago. To je naš cilj," še pravi Hren, ki je prepričan, da bo plezalna slovenska kraljica v Tokiu zasedla tudi olimpijski prestol, ki se temu novemu športu v olimpijski družini ponuja prvič. Konkurenca je pričakovana. Za Garnbretovo so se zvrstile južnokorejska najstnica, 17-letna Chae-hyun Seo, Japonki Miho Nonaka in Akijo Noguči, Američanka Brooke Raboutou, Avstrijka Jessica Pilz, Poljakinja Aleksandra Miroslaw, ki je v hitrosti le za stotinko zgrešila svetovni rekord, v balvanih in težavnosti pa pristala na repu uvrščenih, in francoska specialistka za hitrost Anouck Jaubert. "Morda je presenečenje to, da se je iz hitrosti v finale uvrstila tako Poljakinja kot Francozinja, a je Jaubertova zelo napredovala tudi v ostalih disciplinah. Med boljšimi morda manjkajo Britanka Shauna Coxey, Američanka Kyra Condie in Italijanka Laura Rogora, ki je odlična predvsem v težavnosti. In seveda naša Mija Krampl, ki je na treningih pokazala precej več kot na tekmi, saj sem prepričan, da bi se lahko ob optimalni predstavi tudi ona potegovala za finale," je še zaključil Hren.

icon-expand Janja Garnbret v kvalifikacijah v hitrosti FOTO: AP