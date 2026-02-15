Hrgota Petru Prevcu v šali: Zdaj se boš ti predstavljal kot Domnov brat

Dan po velikem slavju Domna Prevca zmagoslavni občutki ostajajo, se pa slovenska smučarska reprezentanca po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote z mislimi že vrača na tekmovalne skoke. Novopečenega olimpijskega prvaka in Anžeta Laniška v ponedeljek namreč čaka še zadnji nastop na superekipni tekmi oziroma tekmi dvojic. "S fanti smo se že dobili, strnili misli in se pripravili na še zadnjo tekmo. Še vedno smo na olimpijskih igrah, imamo še eno tekmo," je poudaril Hrgota.

Robert Hrgota FOTO: Bobo

Po zgodovinskem uspehu so čestitke deževale z vseh strani, a glavni trener si zanje časa še ni vzel. "Na večino sporočil še nisem uspel odgovoriti, veliko prijateljev mi je pisalo, ampak rekel sem si, da si bom za odgovarjanje vzel čas po koncu tekem. Ne zdi se mi pošteno, da na hitro odgovorim samo za to, da odgovorim." Domen Prevc je prvi slovenski skakalec, ki je osvojil zlato olimpijsko medaljo. Poleg tega je lani postal svetovni prvak na veliki napravi in v Planici postavil svetovni rekord, letos pa je osvojil zlatega orla in postal svetovni prvak v poletih. Bo Domen presegel svojega brata Petra Prevca?

"Ravno včeraj sem Petru po tekmi v šali dejal, da se bo zdaj on predstavljal kot brat Domna Prevca in ne več obratno," se je pošalil Hrgota, ki pa poudarja, da bodo dosežki Petra za vedno ostali zgodovinski. "Petrovi uspehi imajo veliko težo, ker so bili prvi taki uspehi v smučarskih skokih, poleg seveda uspehov Primoža Peterke, Francija Petka, Matjaža Debelaka in drugih. Peter je takrat naredil pomemben korak in vsi smo mislili, da je to vrh, zdaj pa doživljamo nove mejnike. V teh trenutkih je treba samo uživati, ker se bo to redkokdaj, če sploh, ponovilo, zato moramo to ceniti."

Smučarske skakalce je v Predazzu obiskal tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič, kar jih je, priznava Hrgota, še dodatno motiviralo. "Zelo veliko mi pomeni, da si Primož vzame čas, ki bi ga lahko preživel z družino, in pride na ogled smučarskih skokov, ne glede na svoj poln urnik. Zelo lepo je bilo videti, da je prišel, da smo si lahko po tekmi vzeli čas in skupaj obujali spomine."