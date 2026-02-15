Naslovnica
Olimpijske igre

Hrgota Petru Prevcu v šali: Zdaj se boš ti predstavljal kot Domnov brat

Predazzo, 15. 02. 2026 19.03 pred 52 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž. M.F.
Robert Hrgota

V soboto smo bili v Predazzu priča zgodovini slovenskega športa: Domen Prevc je kot prvi smučarski skakalec Sloveniji priskakal zlato olimpijsko medaljo. Dan po osvojeni medalji je glavni trener slovenskih skakalcev Robert Hrgota že uspel nekoliko zbrati misli. Pred našim mikrofonom je spregovoril o dojemanju Domnovih uspehov in primerjavi s Petrom Prevcem, željah za preostanek sezone in obisku Primoža Rogliča.

Dan po velikem slavju Domna Prevca zmagoslavni občutki ostajajo, se pa slovenska smučarska reprezentanca po besedah glavnega trenerja Roberta Hrgote z mislimi že vrača na tekmovalne skoke. Novopečenega olimpijskega prvaka in Anžeta Laniška v ponedeljek namreč čaka še zadnji nastop na superekipni tekmi oziroma tekmi dvojic.

"S fanti smo se že dobili, strnili misli in se pripravili na še zadnjo tekmo. Še vedno smo na olimpijskih igrah, imamo še eno tekmo," je poudaril Hrgota.

Robert Hrgota
Robert Hrgota
FOTO: Bobo

Po zgodovinskem uspehu so čestitke deževale z vseh strani, a glavni trener si zanje časa še ni vzel. "Na večino sporočil še nisem uspel odgovoriti, veliko prijateljev mi je pisalo, ampak rekel sem si, da si bom za odgovarjanje vzel čas po koncu tekem. Ne zdi se mi pošteno, da na hitro odgovorim samo za to, da odgovorim."

Domen Prevc je prvi slovenski skakalec, ki je osvojil zlato olimpijsko medaljo. Poleg tega je lani postal svetovni prvak na veliki napravi in v Planici postavil svetovni rekord, letos pa je osvojil zlatega orla in postal svetovni prvak v poletih. Bo Domen presegel svojega brata Petra Prevca?

Preberi še Družina Prevc ima po novem devet olimpijskih medalj!

"Ravno včeraj sem Petru po tekmi v šali dejal, da se bo zdaj on predstavljal kot brat Domna Prevca in ne več obratno," se je pošalil Hrgota, ki pa poudarja, da bodo dosežki Petra za vedno ostali zgodovinski.

"Petrovi uspehi imajo veliko težo, ker so bili prvi taki uspehi v smučarskih skokih, poleg seveda uspehov Primoža Peterke, Francija Petka, Matjaža Debelaka in drugih. Peter je takrat naredil pomemben korak in vsi smo mislili, da je to vrh, zdaj pa doživljamo nove mejnike. V teh trenutkih je treba samo uživati, ker se bo to redkokdaj, če sploh, ponovilo, zato moramo to ceniti."

Preberi še Roglič o smučarskih skakalcih, olimpijskih igrah in Lindsey Vonn

Smučarske skakalce je v Predazzu obiskal tudi slovenski kolesarski as Primož Roglič, kar jih je, priznava Hrgota, še dodatno motiviralo. "Zelo veliko mi pomeni, da si Primož vzame čas, ki bi ga lahko preživel z družino, in pride na ogled smučarskih skokov, ne glede na svoj poln urnik. Zelo lepo je bilo videti, da je prišel, da smo si lahko po tekmi vzeli čas in skupaj obujali spomine."

Preberi še 'Uživam v pritisku in komaj čakam, da vse skupaj ponovim'

Čeprav jih do konca sezone čaka še kar nekaj tekem, bo glavni trener že po koncu olimpijskih iger naredil prvi povzetek letošnje sezone in skupaj s tekmovalci podal oceno letošnjih nastopov ter pripravil načrt za prihodnost. Prostora za napredek je, kot pravi, še veliko.

"Ob uspehih hitro pozabiš, da obstajajo stvari, ki jih nismo dobro opravili in pomembno je, da se tega spominjamo in poskušamo to nadgraditi. Domnu je šlo super, ostali fantje pa so imeli težave in to je tisto, kar nas žene. Najlažje je delati s tistim, ki mu gre, največ časa porabiš za tiste, ki jim ne gre. Naš izziv in naša želja je, da približamo ostale fante Domnu. Če ne do konca sezone, pa v naslednji," je sklenil Hrgota.

olimpijske igre zoi2026 domen prevc smučarski skoki robert hrgota

