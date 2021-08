Lillard pritrdil Dončiću: V NBA je lažje dosegati točke

Lillard je v Tokiu sploh prvič igral pod okriljem Fibe in takoj občutil, kako velika je razlika. V prejšnji sezoni lige NBA je dosegal 28,8 točke na tekmo. V Tokiu je njegovo povprečje znašalo "samo" 12,4 točke, ob tem pa jih je le na tekmi skupinskega dela proti Iranu dosegel več kot 11, ko se je zaustavil pri 21. Po poročanju medijev čez lužo je na Japonskem sicer nastopal nekoliko poškodovan in tudi zato v ključnih minutah tekem ni dobival toliko priložnosti, kot jih je vajen iz NBA.

"V NBA številni najboljši strelci mečejo za tri, pri prodorih pod obroč pa izsilijo veliko osebnih napak za enostavne proste mete. Po Fibinih pravilih je dosojenih manj prekrškov kot v NBA. Sodniki dopuščajo veliko bolj fizično igro. V obrambi ni treh sekund, zato je raketa bolj obljudena, v njej ni toliko prostora. V gneči in proti košarkarjem, ki samo čakajo pod obročem, je težje dosegati točke. Zato je v NBA veliko lažje priti do točk. Ni treh sekund, več je prostora in manj fizičnega kontakta," je slovenskemu zvezdniku pritrdil Lillard in dodal, da je v ligi NBA veliko pravil, ki strelcem olajšajo delo.

Zlati, a nič več nepremagljivi

ZDA so dva poraza doživele že v pripravah na olimpijski turnir, na katerem jih je nato v prvem obračunu premagala še Francija. Mit o nepremagljivosti ameriških košarkarjev je tako vse bolj majav, a je tem kljub uvodnemu porazu v Tokiu v nadaljevanju le uspelo strniti vrste. Za zlato odličje so s 87:82 ugnali prav Francoze.

"Ker igramo v najboljši ligi na svetu, številni menijo, da bomo z lahkoto prišli do zlate medalje. Sliši se lepo, a treba je vedeti, da igramo proti igralcem na zelo visokem nivoju. In ker so tako povezani med seboj, je proti njim zelo težko igrati. Nekateri igrajo skupaj že deset, tudi 12 let. Poznajo se. Vedo, kakšen napad bodo v določenem trenutku odigrali. Zato je težko dominirati proti takšnim nasprotnikom," je ostale reprezentance pohvalil Lillard.

31-letnik je zasluge za ameriški uspeh v veliki meri pripisal prekaljenemu strategu Greggu Popovichu. "V kratkem času in pod zahtevnimi pogoji smo hitro napredovali. Mislim, da je to njegova zasluga," je dejal.

Razkril je še, da je bilo po zmagi v finalu prisotnega tudi veliko olajšanja: "Seveda je bilo več užitka kot olajšanja, a tudi tega je bilo veliko. To je zaradi velikih pričakovanj glede rezultatov naše reprezentance. Ko smo izgubili nekaj tekem, smo si rekli, da moramo izboljšati svojo igro in turnir pripeljati do konca, priti v finale in dobiti zlato medaljo. Uspelo nam je. Vsem nam je z ramen padlo veliko breme."