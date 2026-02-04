Italijanska policija preprečila ruske kibernetske napade na OI

"Preprečili smo vrsto kibernetskih napadov na več spletnih mest zunanjega ministrstva, začenši s pisarnami italijanskega veleposlaništva v Washingtonu, pa tudi hekerske napade na spletna mesta, ki jih uporabljajo na nekaterih prizoriščih zimskih olimpijskih iger, vključno s hoteli v Cortini d'Ampezzo," je med obiskom Washingtona dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani in dodal, da so bili napadi ruskega izvora.

Pripadniki italijanske policije, specializirani za kibernetsko varnost, so od 26. januarja aktivni na ključnih lokacijah, povezanih z olimpijskimi igrami. "Enota za kibernetsko varnost deluje na področju zaščite kritične digitalne infrastrukture, obenem pa so njene dejavnosti usmerjene tudi v spremljanje omrežja, tako zaradi zagotavljanja javnega reda kot za preprečevanje morebitnih terorističnih groženj," so sporočili iz policije.

Francoska nacionalna agencija za kibernetsko varnost je med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 obravnavala 141 incidentov v zvezi s kibernetsko varnostjo, povezanih z igrami, vendar nobeden od njih ni vplival na nemoten potek dogodkov, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Zimske olimpijske igre se bodo uradno začele v petek z osrednjo slovesnostjo v Milanu in hkratnimi ločenimi slovesnostmi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu. Del olimpijskega dogajanja, ki se bo sklenilo 22. februarja, bodo tudi Slovenci. V Italiji bo tekmovalo 37 slovenskih zimskih športnikov.