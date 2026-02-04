Naslovnica
Olimpijske igre
Olimpijske igre

Italijanska policija preprečila ruske kibernetske napade na OI

Milano, 04. 02. 2026 16.24

Avtor:
A.M. STA
Italijanska policija

Italijanska policija je preprečila vrsto ruskih kibernetskih napadov na spletna mesta, povezana z zimskimi olimpijskimi igrami Milano-Cortina. Specialisti za boj proti hekerskim vdorom so delovali na celotnem območju, kjer potekajo igre, od Sondrija do Belluna, Milana in Trenta.

"Preprečili smo vrsto kibernetskih napadov na več spletnih mest zunanjega ministrstva, začenši s pisarnami italijanskega veleposlaništva v Washingtonu, pa tudi hekerske napade na spletna mesta, ki jih uporabljajo na nekaterih prizoriščih zimskih olimpijskih iger, vključno s hoteli v Cortini d'Ampezzo," je med obiskom Washingtona dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani in dodal, da so bili napadi ruskega izvora.

Antonio Tajani
Antonio Tajani
FOTO: AP

Pripadniki italijanske policije, specializirani za kibernetsko varnost, so od 26. januarja aktivni na ključnih lokacijah, povezanih z olimpijskimi igrami. "Enota za kibernetsko varnost deluje na področju zaščite kritične digitalne infrastrukture, obenem pa so njene dejavnosti usmerjene tudi v spremljanje omrežja, tako zaradi zagotavljanja javnega reda kot za preprečevanje morebitnih terorističnih groženj," so sporočili iz policije.

Francoska nacionalna agencija za kibernetsko varnost je med olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024 obravnavala 141 incidentov v zvezi s kibernetsko varnostjo, povezanih z igrami, vendar nobeden od njih ni vplival na nemoten potek dogodkov, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Zimske olimpijske igre se bodo uradno začele v petek z osrednjo slovesnostjo v Milanu in hkratnimi ločenimi slovesnostmi v Cortini d'Ampezzo, Livignu in Predazzu. Del olimpijskega dogajanja, ki se bo sklenilo 22. februarja, bodo tudi Slovenci. V Italiji bo tekmovalo 37 slovenskih zimskih športnikov.

olimpijske igre kibernetski napad italija rusija

Olimpijski prvakinji pri uresničitvi sanj pomagal OnlyFans

KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
04. 02. 2026 17.15
Lahko so Rusi ali pa tudi ne, ker se je v zadnjih letih že kar nekajkrat pokazalo, da so Rusi priročen izgovor za marsikaj. Od plinovoda do dronov nad letališči, iztirjenimi vlaki itd., potem pa vse tiho je bilo... V tem primeru kakor poznam Italijane so pravi lisjaki in velemojstri za to, da iz kakšnega državnega fonda še potegnejo mal keša za kao "izboljšanje varnosti".
Odgovori
0 0
marjanovic.drazen
04. 02. 2026 17.10
V 2 tednih bo konec vojne operacije.. v 2 tednih pade Ukrajina😂 sreca da Rusi putina imajo za klovna.
Odgovori
+2
2 0
marjanovic.drazen
04. 02. 2026 17.08
Putinu je ostalo samo da heka.. in se to mu ne gre😂
Odgovori
+3
3 0
Z O V
04. 02. 2026 16.59
Ja ruske 🤣 kdo naseda na te zgodbe? 🤣🤣🤣
Odgovori
-4
2 6
MiskoPol
04. 02. 2026 17.15
ZOV, dokazano so bili ruski hekerji. So namreč pustili sledi - emotikoni v obliki babuške. 🪆🪆🪆
Odgovori
0 0
Bullet5672
04. 02. 2026 16.51
Kake bučke nam to prodajajo😂😂😂
Odgovori
-4
5 9
asdfghjklč
04. 02. 2026 16.55
ja, če bi pisal, da so to naredili ukrajinci, bi verjel, ker pa so napisali, da so rusi, pa ne verjameš ... verjameš samo tisto, kar hočeš verjeti.
Odgovori
+3
6 3
Z O V
04. 02. 2026 17.00
Zahod verjame samo tisto kar hoče verjeti...🤣
Odgovori
-2
1 3
Dragica Cegler
04. 02. 2026 16.46
Ajde nehajte že s tem.A so že ugotovili cufavi droni so bili v Bruslju?
Odgovori
-1
4 5
boslo
04. 02. 2026 16.58
Od Cufa...
Odgovori
+1
2 1
Zmaga Ukrajini
04. 02. 2026 16.42
Ker si je svet nad mosskovijo umil roke, ti ne zmorejo odgovoriti drugače kot s kriminalom. Na Evropi (oz. EU) pa je, kako učinkovito se bo odzvala na to mafijsko zaleho. Tako, da ji nek elon mask narekuje kakšno internetno povezavo naj uporablja, očitno že ne bo v redu. Upam, da začne že enkrat bolj resno kaznovat te ameriške kriminalne oligarhe.
Odgovori
+0
5 5
Z O V
04. 02. 2026 17.00
Ti kar puško v roke in na fronto. Tukaj samo št.alo delaš...
Odgovori
-2
1 3
Luigi Taveri II.
04. 02. 2026 16.38
Rusi , kdo pa drug...dokler se spet ne izkaže da niso
Odgovori
-6
4 10
asdfghjklč
04. 02. 2026 16.54
Jap, zate rusi nikoli nič krivi. Tudi tiste ruske rakete, ki so jih do danes nad ukrajino izstrelili že na stotisoče, še niso zadele nobene civilne tarče in civilista ... vse take rakete se ob razstrelitvi razletijo v 1000 in 1 cvet ... pred dnevi sem tudi gledal kako je iz ruske rakete tik ob zadetku na civilno stavbo ob eksploziji iz nje prišlo na tisoče mini plišastih medvedkov ...
Odgovori
+2
4 2
Z O V
04. 02. 2026 17.01
Asdfghjklč... Ukrajinci nikoli nič krivi...
Odgovori
-3
0 3
asdfghjklč
04. 02. 2026 16.35
Spet moskvitosi ... sicer pa, nikoli nič dobrega ne pride iz rusije ... razen ženske, pa še te so tutke ali pa tajne agentke ...
Odgovori
+2
7 5
bibaleze
