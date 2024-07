Izgubljeni avtobus obstal, olimpijci zato do stadiona kar na rolkah

"Predstavljajte si to. Rolkarji so bili z avtobusom na poti do olimpijskega stadiona, ko se je sredi Pariza avtobus najprej izgubil, nato pa se je še pokvaril. Športniki so tako zgrabili svoje rolke in se po pariških ulicah kar na njih odpeljali do cilja," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. Tam so tako v petek uspešno opravili prvi trening, a dan kasneje se je zgodil še en zaplet. Zaradi močnega deževja so namreč tekmovanje v moški konkurenci prestavili na ponedeljek.