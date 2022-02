Organizatorji popustili: športniki v izolacijskih hotelih dobivajo boljšo hrano

Kot poročajo športniki so se razmere v zadnjem tednu izboljšale, obroki so postali bolj raznoliki, vendar vseeno hladni. V sobah namreč ni mikrovalovnih pečic kot tudi ne hladilnikov, le z grelnikom vode je moč pripraviti topel čaj ali kavo.

To je mogoče po dveh zaporednih negativnih testih v desetih dnevih ter po izteku tega obdobja po enem. Tiskovni predstavnik organizatorjev Žao Vejdong je v današnjem pogovoru z mediji tudi dodal, da lahko športniki, ki so v izolaciji, odslej naročijo hrano, ki jo zanje pripeljejo iz olimpijske vasi.

Ker nihče, ki so ga v posebne hotele, - poleg Shauanglonga v gorskem predelu so ti tudi v Pekingu -, po okužbi z novim koronavirosom premestili, ne sme iz svoje sobe, je to za sicer nadzorovano prehrano olimpijcev velika težava. Po pritožbah in pritiskih vodstev olimpijskih ekip je sedaj že precej drugače, med drugim od sobote prinesejo že isti dan zvečer v sobe izvide jutranjih testiranj za novi koronavirus, ključni podatek za "odhod na svobodo".

Izvršni direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Christophe Dubi je izpostavil, da je njihova "naloga in dolžnost", da imajo športniki in drugi v izolaciji "dostojne pogoje za bivanje". Ocenil je, da so se že zelo približali pričakovanjem, tudi kar se tiče pripomočkov za vadbo in velikosti sob.

Posebej glasni so bili v reprezentanci Nemčije, od koder prihaja tudi predsednik Moka Thomas Bach. Na sredini tekmi na srednji skakalnici v nordijski kombinaciji je zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus brez nastopa ostal njihov zvezdnik in branilec naslova Eric Frenzel, katerega pogoji bivanja so tudi sprožili veliko medijskih vprašanj in siceršnjega negodovanja. Vodja nemške delegacije Dirk Schimmelpfennig je Frenzlove bivanjske pogoje opisal kot "nerazumne," s čimer se je strinjal tudi Dubi.

Glede hrane se je pritožila tudi okužena ruska biatlonka Valerija Vasnecova. Ta naj bi bila skopa in neprebavljiva. "Boli me trebuh, bleda sem in pod očmi imam velike, temne podočnjake," je zapisala na svojem Instagram profilu. V četrtek je na družbenem omrežju objavila fotografijo obroka, ki je po njenem opisu predstavljal "zajtrk, kosilo in večerjo že peti dan zapored". Na fotografiji je bilo videti puste testenine, oranžno omako, kos mesa s kostjo in nekaj krompirja. Obrok ni vseboval nič zelenjave.