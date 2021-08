V igri za medalje: jadralki Mrak in Macarol drugi v deseti regati, skupno četrti

Slovenki sta sicer začeli nekoliko v ozadju, z osmega in sedmega mesta na prvih obratih sta napredovali na peto in tretje ter bili potem drugi na zadnjem merjenju, v cilj pa sta prišli le štiri sekunde za Špankama.

Po torkovi deseti regati je v sredo na programu zadnji plov za medalje, ki šteje dvojno. Slovenki sta po petem, predzadnjem dnevu tekmovanj razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu na skupnem četrtem mestu. Imata 55 točk in pred sredino regato za medaljo devet točk zaostajata za tretjim mestom. V deveti sta zasedli drugo mesto, v deseti pa sta bili sedmi.

V vodstvu sta ostali Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (37 točk); Millsova je z drugo flokistko pred petimi leti v Rio de Janeiru osvojila zlato. Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, dvakratni zaporedni evropski prvakinji, sta napredovali na drugo mesto in imata 42 točk. Na tretje mesto sta nazadovali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar (31). Svetovni prvakinji iz leta 2017 imata 46 točk. Četrtouvrščeni članici portoroškega Pirata imata tako še nekaj možnosti za odličje, saj zadnja regata najboljše deseterice šteje dvojno.