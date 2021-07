Jadralki Mrak in Macarol po drugem dnevu napredovali na osmo mesto

V tretji regati olimpijskih iger sta v Enoshimi zmagali Brazilki Fernanda Oliveira in Ana Barbachan, drugi sta bili Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. V četrti regati pa sta bili najboljši Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre, drugi pa Švicarki Linda Fahrni in Maja Siegenthaler.

Poljakinji Skrzypulecova in Ogarjeva, nekdanji svetovni prvakinji, sta ostali v skupnem vodstvu s štirimi točkami. Millsova, ki je bila na prejšnjih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru zlata, a z drugo flokistko, se je prebila na drugo mesto (8). Na tretje mesto sta nazadovali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (9), četrti sta Švicarki (14), peti pa Brazilki (16).