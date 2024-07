Jakob Ingebrigtsen arogantno pred olimpijskimi igrami: "To bo kot sprehod po parku"

Čeprav so njegovi športni rezultati impresivni, je Norveško pretresel družinski spor. Jakob in njegova brata Henrik in Filip, oba evropska prvaka na 1500 metrov iz let 2012 in 2016, so prekinili stike z očetom leta 2022. Bratje so očeta obtožili nasilnega vedenja, kar je šokiralo javnost. "Odraščali smo z zelo agresivnim in avtoritarnim očetom, ki je uporabljal fizično nasilje in grožnje kot del vzgoje," so zapisali za časnik VG. "Še vedno čutimo nelagodje in strah, ki smo ju doživljali v otroštvu." Policija je sprožila preiskavo in tožilstvo je obtožilo 58-letnega Gjerta zaradi družinskega nasilja nad enim od otrok. Neuradno naj bi šlo za enega mlajših, ne enega od omenjenih bratov. Med letoma 2018 in 2022 naj bi Gjert žalil, grozil in udarjal otroka v obraz z roko ali brisačo, piše AFP, kar je privedlo do razpada 'Ekipe Ingebrigtsen'. Tako se je namreč imenovala dokumentarna serija, ki je spremljala družino med letoma 2016 in 2020.