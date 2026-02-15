'Jakov Faaak': olimpijci z izgovorjavo svojih imen nasmejali splet

Ker na zimskih olimpijskih igrah letos tekmujejo športniki z vsega sveta, lahko izgovorjava njihovih imen marsikomu predstavlja težavo. Uradna spletna stran je zanje našla rešitev.

Olimpijci so morali pred nastopom v Italiji posneti tudi izgovorjavo lastnega imena. Zvočni posnetki so zdaj vsakomur dostopni pod biografijo tekmovalcev. Olimpijske igre pa so ob tem delile tudi videoposnetek, v katerem so pokazali nekatere športnike, ki učijo oboževalce, kako izgovoriti njihova imena.