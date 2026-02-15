'Jakov Faaak': olimpijci z izgovorjavo svojih imen nasmejali splet

Ker na zimskih olimpijskih igrah letos tekmujejo športniki z vsega sveta, lahko izgovorjava njihovih imen marsikomu predstavlja težavo. Uradna spletna stran je zanje našla rešitev.
Olimpijci so morali pred nastopom v Italiji posneti tudi izgovorjavo lastnega imena. Zvočni posnetki so zdaj vsakomur dostopni pod biografijo tekmovalcev. Olimpijske igre pa so ob tem delile tudi videoposnetek, v katerem so pokazali nekatere športnike, ki učijo oboževalce, kako izgovoriti njihova imena.
V zadnjih nekaj dneh so posnetki postali viralni hit na družbenih omrežjih, številni pa so ob tem ustvarili svoje lestvice najboljših izgovorjav ter se drugače pozabavali ob posnetkih.
Eden od uporabnikov TikToka je na primer nekatere izgovorjave pospremil s komentarji in emojiji. Ko je na primer smučarski tekač Andrew Musgrave zelo hitro izgovoril svoje ime, je zvočnemu posnetku dodal emoji tekača.
Spet drugi so se pozabavali ob nekonvencionalnih imenih. Posnetek avstralskega deskarja na snegu Cameron Boltona so uporabniki spleta pospremili s komentarji: "Res sem vesel, da je Cameroni Baltoni prevedel svoje ime v italijanščino," ter "Cameroni me je iskreno spravil v solze."
Še en uporabnik TikToka je medtem na vrh lestvice najboljših izgovorjav postavil kar našega slovenskega biatlonca Jakova Faka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.