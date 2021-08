Janja Garnbret: Mislim, da sem pripravljena najboljše do zdaj

Zaradi priprav na tekmo 22-letna svetovna prvakinja v Tokiu v dobrih desetih dneh ni videla dosti več od sobe v olimpijski vasi in tekmovališča v Aomi Urban Sports Parku. "Prišli smo zelo zgodaj, da se res navadim na razmere, da dobim občutek za vročino in se tukaj dobro počutim.

Naredili smo kar nekaj treningov zunaj, na uradni steni in na pomožni. Veliko boljše je glede vročine in vlage, kot sem pričakovala, in hitro sem se privadila. Zdaj me čaka le še nastop," pravi nasmejana Korošica Janja Garnbret.

Da je po mnenju svojih navijačev, medijev in stroke absolutno prva favoritinja za zlato, je jasno tudi slovenski šampionki vertikale. "Sem perfekcionist in pritisk si ustvarjam sama. Ostali pritiski me zato niti ne motijo niti ne ganejo. Vloga favoritinje me le spodbuja in motivira. To ni pritisk. Nehvaležno pa je napovedovati izide v kombinaciji. Zadnja tekmovalka lahko zmeša vrstni red. Lahko obljubim le, da bom dala vse od sebe, to pa je največ, kar lahko naredim. Potem pa bomo videli."