Slovenski košarkarji proti Japoncem po drugo zmago

Varovanci slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića se bodo ob 6.40 po srednjeevropskem času pomerili z domačini Japonci. Ti so prvo tekmo proti Španiji izgubili s 77:88, medtem ko je Slovenija na krilih izjemnega Luke Dončića (48 točk) premagala Argentino s 118:100.

"Moramo se osredotočiti sami nase in ostati zbrani. Japonci so lahko nevarni z metom za tri točke. Nikakor pa ne smemo pozabiti na ostale igralce, ne le na oba košarkarja lige NBA, ki sta izjemna, saj so tudi drugi zelo kakovostni," pa opozarja slovenski košarkar iz lige NBA Vlatko Čanćar, ki prav tako opozarja na rezerve v slovenski obrambi: "Prejeli smo 100 točk, kar je veliko."

Slovenija in Japonska sta doslej odigrali le eno medsebojno tekmo. Na pripravljalni tekmi 26. junija leta 2004 v Slovenskih Konjicah so bili Slovenci uspešnejši s 84:68. Tudi Japonci imajo svoje adute in kljub porazu s Španijo so na trenutke s hitro in ekipno igro opozorili, da lahko v domači dvorani in z valom navdušenja, ki je državo gostiteljico olimpijskih iger prevzel po uvodnih dneh tekmovanj, presenetijo vsakega tekmeca.

Glavna zvezdnika domače vrste sta igralca iz lige NBA Rui Hačimura (Washington Wizards) in Juka Watanabe (Toronto Raptors). Prav Hačimura in Watanabe sta bila najbolj izstopajoča japonska posameznika na uvodni tekmi, dosegla sta 20 oziroma 19 točk. Bila sta edina košarkarja japonske reprezentance na tekmi proti Španiji, ki sta presegla mejo desetih točk. Američan z japonskim potnim listom Gavin Edwards je prispeval osem točk.

"Igre so se začele po naših željah, kar pa nas ne sme uspavati. Moramo nadaljevati s tem ritmom. Le tako smo lahko na koncu uspešni. Za Japonce vemo, da so zelo vztrajni in da se nikoli ne predajo. Zato ne smemo nikoli popustiti, saj se lahko vrnejo v igro," pred drugim nastopom dodaja center Žiga Dimec.

Klemen Prepelič je bil na uvodni tekmi z 22 točkami drugi strelec slovenske reprezentance, pred novo preizkušnjo pa pravi: ''Japonska je reprezentanca z izjemnim talentom. Igrajo doma in vedo, kaj jim to prinaša. To ni ekipa za podcenjevanje, tudi mi nismo ekipa, ki bi si to lahko privoščila. Japonci nimajo le Hačimure, imajo zelo hitre branilce in naš plan je jasen. Dati moramo vse od sebe, in to vsakič, ko smo na parketu.''

Zadnja tekma skupinskega dela čaka Slovence 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji. V četrtfinale, ki bo na sporedu 3. avgusta, se uvrstita prvi dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.