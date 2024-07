Začenjajo se olimpijske igre! Pričakuje se izjemna otvoritvena slovesnost

OGLAS

Slovesnost bo spremljalo 300.000 gledalcev, razpršenih vzdolž 6 kilometrov dolge poti, ki se bo začela s prečkanjem reke Sene in končala pri Trocaderu. To bo prvič v zgodovini poletnih iger, da se bo slovesnost odvijala zunaj stadiona, kar bo omogočilo veliko večjo udeležbo. Do sedaj so bile slovesnosti omejene na stadione, kjer je bilo prisotnih le do 80 tisoč gledalcev.

Pričakujejo največ gledalcev v zgodovini otvoritvenih slovesnosti na olimpijskih igrah FOTO: AP icon-expand

Reka Sena ob sončnem zahodu bo prizorišče, kjer se bo zbralo približno 10.500 športnikov iz različnih držav na čolnih. Po tradiciji bodo Grki prvi začeli potovanje od mostu Austerlitz do mostu Iena. Pri Trocaderu bodo pričakali 116 čolnov in njihove potnike za velik finale pred Eifflovim stolpom, ki bo predvidoma ob 23:50, ko bo prispel francoski čoln kot zadnji. Poleg tega bo med športniki kar 90 slovenskih predstavnikov, kar je največ v zgodovini Slovenije na olimpijskih igrah. Zastavonoši bosta zlat iz preteklih olimpijskih iger Benjamin Savšek in kapetanka rokometne ženske reprezentance Ana Gros.

Otvoritvena slovesnost naj bi bila spektakularna a hkrati spoštovala protokole, ki so skoraj nespremenjeni od leta 1920. Poleg himn, uradnih govorov in spuščanja golobov, bo veliko tudi umetnosti. Leta 2012 je v Londonu režiser Danny Boyle navdušil občinstvo z akcijskim kratkim filmom, v katerem sta nastopila Daniel Craig in pokojna kraljica Elizabeta II, Parižani pa naj bi se želeli temu približati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Thomas Jolly, znan po uspehu ponovitev Starmanie ter številnih priznanih predstav in oper, je bil imenovan za umetniškega direktorja v Parizu. Jolly, ki je ljubitelj shakespearskih epov, je že večkrat dokazal svojo sposobnost oživljanja starodavnih besedil. Pri ustvarjanju otvoritvene slovesnosti mu pomagajo avtorji in zgodovinarji Leila Slimani, Fanny Herrero, Damien Gabriac in Patrick Boucheron. Jollyjev cilj je doseči 'preprostost', ki bo v nasprotju z veličastnostjo napovedanega projekta.

Thomas Jolly je bil izbran za režiserja umetniškega dela otvoritvene slovesnosti. FOTO: AP icon-expand

Pričakujemo lahko raznolik spektakel, ki bo vključeval gledališče, ples, cirkus in opero s 3.000 plesalci in igralci, razdeljen v 12 prizorov, prežetih z več zgodbami. Ena od zgodb bo o Franciji in njeni prestolnici, predstavljeni skozi različne spomenike, ki jih bo procesija prečkala od Austerlitza do Trocadera. Prav tako bo predstava vključevala zgodbe ljudi, ki živijo in delajo ob reki.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za glasbeno spremljavo, ki bo trajala tri ure, je Jolly povabil lokalne in mednarodne zvezde, ki bodo praznovale zgodovino in raznolikost francoske glasbene kulture. Po poročanju francoskega Le Parisiena bo nastopila Aya Nakamura, ki bo izvedla pesem Charlesa Aznavoura, spremljala jo bo Republiška garda. Celine Dion bo zapela skladbo Edith Piaf, nastopila pa bo tudi ameriška pop zvezdnica Lady Gaga. Med sodelovanji lahko pričakujemo duet med Sofiane Pamartom in Juliette Armanet, ter DJ-a Philippe Katerine in Cerrone. Posebna bo tudi sodelovanje med operno pevko Marino Viotti in metal skupino Gojira. Prisoten bo tudi pariški raper Rim'K iz skupine 113.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči