Zlata medalja: 2300 evrov v materialu, za športnika neprecenljiva

Nepopisno veselje Američanke Breezy Johnson ob zmagi v smuku. Nekaj minut kasneje pa se je med slavjem zlata medalja snela s traku. Nevšečnosti so imeli tudi pri nemški biatlonski ekipi, olimpijska prvakinja v ekipnem tekmovanju v umetnostnem drsanju ter Jutta Leerdam, ki je postala olimpijska prvakinja v hitrostnem drsanju na 1000 metrov.

Breezy Johnson s trakom olimpijske medalje FOTO: Profimedia

Obiskali smo Marijana Ojsterška. Danes prokurist družinskega podjetja AureaArt, ki se že več kot 50 let ukvarja z odlikovanji, plaketami in tudi medaljami. "Očitno je ta spoj tega kovinskega elementa, preko katerega je trak umeščen v rob medalje, izdelan slabo." Kot pravi Ojsteršek, imajo medalje ponavadi v zgornjem delu na robu vkovano obešalo, okoli katerega je trak, medtem ko je pri letošnjih trak skrit v medaljo preko kovinskega elementa, spoj pa je izdelan slabo. Po besedah Ojsterška gre za konstrukcijsko napako proizvajalca, del, kjer je spoj traku in medalje, pa najverjetneje ni izdelan dovolj trdno, da bi prenesel težo medalje in vse gibanje, katerega je deležna, ko dobi lastnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Za prireditelja iger je to groza, za prejemnika pa strah, da bi medaljo lahko izgubil. Upam, da bodo težavo hitro rešili," o zagatah še pravi Ojsteršek.

Medalje iz Pariza izgubile sijaj

Težave z medaljami na olimpijskih igrah pa niso nekaj novega. Pred dvema letoma je v Parizu več kot 100 športnikov medalje vrnilo, večinoma bronaste - češ da oksidirajo ali izgubljajo sijaj. Če odkovek oziroma kovani del medalje ni dobro kemično očiščen, se, kot je povedal pri galvanizaciji - kakor imenujemo sam nanos zlata - ujamejo zračni mehurčki, ki pa kasneje počijo in povzročijo luščenje. "Baker je nanešen kemijsko in ta je zelo občutljiv na te kemijske vplive," še pojasnjuje Ojsteršek.

Organizatorji iger so včeraj sporočili, da težavi posvečajo maksimalno pozornost in lahko zdaj potrdijo, da so našli rešitev. Vsaka država gostiteljica oziroma tamkajšnji olimpijski komite izbere in določi, kakšen bo motiv medalj. Motivi so ponavadi povezani z državo ali krajem, kjer potekajo igre. "Letošnje medalje imajo minimalističen dizajn, ki je zelo prepoznaven, a hkrati se razlikuje od prejšnjih." Letošnje medalje je sicer izdelala eminentna italijanska kovnica, vse olimpijske medalje pa so kovane in izdelane iz srebra. "Samo material za eno medaljo, recimo srebrno, ki ima 500 gramov, glede na današnjo ceno plemenitih kovin, stane okoli 1100 evrov, plus strošek kovanja in obdelave. Materialna vrednost je okoli 1800 do 2000 evrov. Zlata medalja ima še okoli pet ali šest gramov zlata, kar dopušča olimpijski pravilnik, zato je materialna vrednost okoli 2200 do 2300 evrov."

Medalje imajo za športnike neprecenljivo vrednost. FOTO: Profimedia