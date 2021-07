'Kako lahko terorist osvoji zlato medaljo?'

Korejski lastnik šestih olimpijskih medalj Jin Jong-oh je po osvojeni zlati medalji Iranca Javada Foroughija kritiziral odločitev mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), da dovoli članu iranske revolucionarne garde tekmovati v Tokiu. "Kako lahko terorist osvoji prvo mesto? To je najbolj absurdno in smešno," je dejal vidno ogorčen Korejec.

MOK je 'vpleten v spodbujanje terorizma'

Skupina United for Navid (Združeni za Navida), ustanovljena po usmrtitvi iranskega rokoborca ​​Navida Afkarija, potem ko je protestiral proti režimu, je etično komisijo MOK pozvala, naj takoj začne preiskavo. Skupina je opozorila tudi, da je MOK "vpleten v spodbujanje terorizma in zločinov proti človeštvu," če ne bo ukrepal. "Po našem mnenju je podelitev olimpijske zlate medalje iranskemu strelcu Javadu Foroughiju katastrofa za iranski šport in mednarodno skupnost, predvsem pa za ugled MOK-a. 41-letni Foroughi je sedanji in dolgoletni član teroristične organizacije," so zapisali v izjavi.

"IRG ima za seboj zgodovino nasilja in umorov ne le Irancev in iranskih protestnikov, ampak tudi nedolžnih ljudi v Siriji, Iraku in Libanonu," je skupina še dodala v izjavi.