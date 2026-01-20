Naslovnica
Olimpijske igre

Kateri športniki bodo na ZOI branili slovenske barve?

20. 01. 2026

Avtor:
A.M. STA
Olimpijske igre Milano-Cortina 2026

Slovenijo bo na zimskih olimpijskih igrah Milano-Cortina 2026 zastopalo 37 športnic in športnikov, kar je najmanjša odprava v tem stoletju. Najštevilčnejša je bila v Pyeongchangu leta 2018, ko je za Slovenijo tekmovalo 71 posameznikov, na zadnjih ZOI v Pekingu leta 2022 pa je imela Slovenija 43 predstavnikov.

Olimpijski komite Slovenije je dan po izteku roka za olimpijske norme podelil vozovnice 19 moškim in 18 ženskam. Največ tekmovalcev bomo imeli v biatlonu (9), sledi alpsko smučanje z osmimi, s sedmimi tekmovalci bomo zastopani v smučarskih skokih in teku na smučeh, štirje bodo nastopili v deskanju in dva v nordijski kombinaciji.

V alpskem smučanju bodo tekmovali Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater, Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. V biatlonu Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman, v deskanju na snegu Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak, v nordijski kombinaciji Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, v smučarskih skokih Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc ter v smučarskem teku Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.

zimske olimpijske igre slovenija Milano-Cortina 2026
