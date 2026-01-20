Kateri športniki bodo na ZOI branili slovenske barve?

Olimpijski komite Slovenije je dan po izteku roka za olimpijske norme podelil vozovnice 19 moškim in 18 ženskam. Največ tekmovalcev bomo imeli v biatlonu (9), sledi alpsko smučanje z osmimi, s sedmimi tekmovalci bomo zastopani v smučarskih skokih in teku na smučeh, štirje bodo nastopili v deskanju in dva v nordijski kombinaciji.
V alpskem smučanju bodo tekmovali Miha Hrobat, Žan Kranjec, Martin Čater, Ana Bucik Jogan, Ilka Štuhec, Lila Lapanja, Nika Tomšič in Caterina Sinigoi. V biatlonu Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Polona Klemenčič, Anamarija Lampič, Lena Repinc in Manca Caserman, v deskanju na snegu Gloria Kotnik, Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak, v nordijski kombinaciji Vid Vrhovnik in Gašper Brecl, v smučarskih skokih Nika Prevc, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Anže Lanišek, Domen Prevc in Timi Zajc ter v smučarskem teku Anja Mandeljc, Tia Janežič, Neža Žerjav, Lucija Medja, Vili Črv, Miha Šimenc in Nejc Štern.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.