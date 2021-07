Kauzer brani srebro iz Ria: Da sem sproščen, je dober znak

Mnogi menijo, da je letos vrsta prišla na kanuista Benjamina Savška , ki bo imel, če bo uspešno prestal kvalifikacije, tudi prvi priložnost – finale je predviden v ponedeljek ob 8.45 po slovenskem času –, da si okrog vratu obesi kolajno. Kot sam pravi, se je za igre maksimalno pripravil, zadovoljen je, da so organizatorji nekoliko spremenili progo, odkar je bil zadnjič tu. " Proga je zdaj težja, voda je bolj divja, kar mi bolj ustreza. A to, koliko bo tekma težka, bo odvisno tudi od postavitve oziroma kombinacij vratc. Upam, da mi bo čoln stekel, kot bi si želel, ne skrivam, da bi rad osvojil kolajno, a zato bom moral bolj razmišljati o svojem veslanju kot pa o rezultatu, " je dejal trikratni evropski prvak, ki mu v bogati karieri manjka le še olimpijsko odličje. Pravi, da je dovolj pripravljen, da ga osvoji v Tokiu, a se dobro zaveda, da bodo o tem odločale malenkosti. V odločilnih trenutkih ne bo smel delati napak. Zaključne priprave so mu uspele, v Tokiu se ne posveča ničemur, kar bi ga lahko oviralo pri osredotočenosti. Noče preveč razmišljati niti o vročini in visoki temperaturi, ki moti tekmovalce. " Temperatura vode res predstavlja težavo. Tukaj je praktično bazen, zato se voda segreva, zdaj že ima 31 ali 32 stopinj Celzija. Pred nastopi se je težko ohladiti, pred tekmo bom to poskušal z vodo iz tuša ob progi. Med tekmo seveda ne razmišljaš o tem, koliko je vroče, to začutiš šele po nastopu. Bi pa bila tudi med tekmo dobrodošla kakšna ohladitev, da se zbistriš ," meni slovenski kanuistični adut. Njegov kajakaški kolega Peter Kauzer upa, da bo v četrtek postavil češnjo na torti oziroma začinil uspešne nastope svojih predhodnikov.

"To, da naj bi bil kot zadnji Slovenec v boju za odličja, me ne moti. Res si želim, da tudi Beni in Eva osvojita kolajno, ki si jo glede na prejšnje rezultate zaslužita, a jaz sem osredotočen na svoje nastope. Kar se tega tiče, sem se na kaj takega tudi pripravil. Včasih sem bil tak, da so me zelo hitro kakšna čustva zavedla, zdaj pa tega ne bo več," je prepričan Hrastničan. S tem, da je na olimpijskih igrah lažje osvojiti kolajno kot na evropskih in svetovnih prvenstvih, saj lahko nastopa le en tekmovalec iz vsake države, se ne strinja. "Če bi bilo tako, bi jaz imel v žepu že tri kolajne, mogoče tudi kakšno zlato. Tukaj je zbrana vsa smetana tega športa, vsi finalisti bodo sposobni osvojiti kolajno, konkurenca je vsako leto bolj ostra, izrazitega favorita pa ni," meni Kauzer in zatrjuje, da mu po srebru v Riu ni več treba loviti kolajne, ki mu še manjka. "Lahko bi rekel, da mi je uspeh v Braziliji dal neko mirnost, da mi ni za vsako ceno treba osvojiti medalje, a po drugi strani pa sem dosežke s prejšnjih treh iger potisnil v ozadje in se osredotočil na novo priložnost. Veliko pomenijo tudi izkušnje. Meni dajejo sproščenost. Da sem sproščen, pa je dober znak. Čim mene začne kakšna malenkost motiti, vem, da bo šlo vse samo še navzdol. Tukaj me ne, kar je dobro," je optimist Kauzer. Za razliko od kanuistke Kozorogove, ki je v Tokiu debitantka, bo Terčeljeva na igrah drugič. "Izkušnje iz Londona mi pomagajo. Na taki prireditvi te lahko neizkušeno hitro kaj zavede, da ne ohranjaš fokusa, mene pa tukaj ne bo," je prepričana aktualna svetovna prvakinja, ki zaradi tega naziva ne čuti dodatnega pritiska. "Kar je bilo, je bilo. Ostaja le želja, da bi delovala tako, kot sem, ko sem dosegala uspehe. Olimpijske igre so res nekaj posebnega, toda jaz se moram pripraviti tako, kot na vsako manjšo tekmo," je dejala. Ali ji ob tem ustreza proga, ni prepričana. "Če dobro veslam, mi bo, če ne, ne. Je tehnično zahtevna, hkrati pa zahteva tudi odlično telesno pripravljenost. Čoln je treba neprestano poganjati, ohranjati hitrost. To bo treba uskladiti, pomembna pa bo tudi taktika," je dejala Ljubljančanka, ki jo je nekoliko zmedel zaplet s trenerji, ti so morali prejšnji teden za nekaj dni v karanteno, ker je bilo na njihovem letalu nekaj okuženih potnikov. "Na srečo se je vse hitro rešilo. Povratka trenerjev smo se razveselili, prav tako pa tudi prihoda v olimpijsko vas. Vsi smo v hotelu ob progi pogrešali pico, imeli smo dovolj riža. V vasi pa lahko dobimo vse, kar si zaželimo," je Terčeljeva pohvalila možnost raznolike hrane v olimpijski vasi.