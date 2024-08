Kdo je osvojil največ medalj in kako uspešni smo bili Slovenci?

Po Parizu 2024, kjer je slovenske barve zastopalo 90 športnic in športnikov v 17 disciplinah, naše olimpijce čakajo le še sprejemi v domačih krajih in v prestolnici. Domov bodo prinesli dve zlati in eno srebrno medaljo. Kako smo se pod črto odrezali Slovenci in katera država je bila na olimpijskih igrah tokrat najuspešnejša?