Kdo je priljubljena Američanka, ki v Pekingu zastopa Kitajsko?

Medtem ko so diplomatski odnosi med Kitajsko in ZDA vse bolj napeti in Američani v Peking celo niso poslali svojih delegatov, je Eileen Feng Gu redka skupna točka med svetovnima velesilama. Smučarka prostega sloga je bila rojena v ameriškem San Franciscu. Njena mati je bila kitajska priseljenka, njen oče pa Američan. Prve olimpijske igre so za vsakega športnika nekaj posebnega, za Gujevo pa so igre v Pekingu še polj posebne zato, ker se je leta 2019, ko je bila stara zgolj 15 let, odločila, da ne bo več zastopala svoje rodne države, ampak rodno državo svoje matere.

"To je bila neverjetno težka odločitev zame. Ponosna sem na svojo dediščino in na svojo ameriško vzgojo," je svojo odločitev poskušala pojasniti Gu Ailing, kot so jo poimenovali na Kitajskem, kjer so jo sprejeli z odprtimi rokami. Pred letošnjimi olimpijskimi igrami je tam postala velika zvezdnica s številnimi kitajskimi pokrovitelji in dvema milijonoma sledilcev na kitajskem družbenem omrežju Weibo.