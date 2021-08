Kipchoge z veliko prednostjo pometel s konkurenco

Novi-stari olimpijski maratonski prvak je pospešil po 30 km in za minuto in 20 sekund ugnal Nizozemca Abdija Nageeyeja, ki je osvojil srebro. Čas novega olimpijskega šampiona je znašal 2:08:38 ure. Nageeye (2:09:58) je v finalnem sprintu za zgolj dve sekundi ugnal Belgijca Bashirja Abdija (2:10:00). Brez kolajne je ostal Kenijec Lawrence Cherono, ki je zasedel četrto mesto.

Eliud Kipchoge je postal tretji maratonec v zgodovini modernega olimpizma, ki je ubranil olimpijski naslov, po Etiopijcu Abebeju Bikili (1960, 1964) in tekaču iz Vzhodne Nemčije Waldemarju Cierpinskem, ki je zmagal na olimpijskih igrah v letih 1976 in 1980. Razmere na severnem otoku Hokaido so bile kljub zgodnjim jutranjim uram zahtevne, zaznamovale pa so jih visoka vlažnost zraka in temperature nad 26 stopinj Celzija.

Kipchoge je osvojil četrto olimpijsko kolajno, v Atenah (2004) in Pekingu (2008) si je pritekel bron in srebro na razdalji 5000 metrov. Šestintridesetletni novi-stari šampion je olimpijski maraton osvojil z 80 sekundami prednosti pred drugouvrščenim, kar je največja prednost zmagovalca po olimpijskih igrah leta 1972.