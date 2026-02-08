'Ker imam vas, imam vse!'

Želela si je naslova olimpijske prvakinje, uvodno preizkušnjo v Predazzu je končala na drugem mestu, s srebrno medaljo okrog vratu. Nika Prevc navijačev ni razočarala. Bolj sebe, a po prihodu v slovensko hišo ji je odleglo. Začutila je, da je naredila nekaj izjemnega. Ne le zase, ampak za Slovenijo.
Priložnosti za nove medalje sledijo. Najprej pa dan za počitek, trening, da bi se lahko skupaj z dekleti osredotočile na naslednje izzive, ki jih čakajo.
