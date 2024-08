Kitajska besni nad svojimi navijači: 'obnašajte se!'

OGLAS

V zadnjih dneh so kitajski državni mediji izpostavili 'neprimerno' vedenje navijačev, kot je glasno žvižganje med dogodki ali obtoževanje sodnikov nepravičnosti. To je vrhunec doseglo tretjega avgusta, ko je igralka namiznega tenisa Čen Meng premagala svojo rojakinjo Sun Jingša in osvojila zlato medaljo v ženski posamični konkurenci.

Kitajski internet je eksplodiral s podporo za poraženko dvoboja Jingša, pri čemer so nekateri kritizirali Mengovo zmago, češ, da je zmagala le zato, ker je bila njena nasprotnica izčrpana po treh predhodnih tekmovanjih. Kitajske platforme družbenih omrežij so kolektivno odstranile na deset tisoče objav in blokirale več kot 800 računov zaradi domnevnega 'širjenja negativnosti in spodbujanja sovražnosti' zaradi tega dogodka.

Eden od oboževalcev Sun Jingše je zapisal, da 'upam, da bo Mengova pozitivna na prepovedane substance, da bo zlata medalja pripadla Sun,' kar je sprožilo val ogorčenja na spletu. Poleg tega so oblasti aretirale 29-letno žensko zaradi objave žaljivih komentarjev o tekmi. Ni jasno, kaj točno je zapisala, vendar so policisti v torek izjavili, da si je 'zlonamerno izmišljevala informacije in odkrito obrekovala druge, kar je imelo negativen vpliv na družbo.'

Kitajska je v preteklosti že prepovedala različne dejavnosti strastnih navijačev, kot so rangiranje športnikov po lestvicah, preoblikovala je kako delujejo klubi, ki so posvečeni raznim športnikom in klubom in omejila prisotnost najbolj strastnih navijačev na športnih prereditvah. V zadnjih dneh je državni časnik Global Times objavil več prispevkov, ki ostro kritizirajo 'kulturo navijačev' v športu. V enem od prispevkov so opozorili, da 'veliko Kitajcev' skrbi zaradi 'vidno agresivne navijaške kulture, ki ogroža športno okolje'.

Poleg sovražnih komentarjev, usmerjenih proti športnikom, so oblasti kritizirale tudi navijače, ki med tekmami glasno navijajo ali uporabljajo bliskavico pri fotografiranju, kot tudi tiste, ki izkoriščajo športnike za prodajo podpisanih spominkov. V videoposnetku, ki ga je v sredo objavila državna agencija Šinua, so opozorili, da 'navijaška kultura ne škoduje samo pripravam in nastopom kitajskih športnikov, temveč tudi resno ogroža ugled kitajskega športa in države'

Šanghajski dnevnik je v svojem komentarju pozval platforme družbenih medijev, naj 'strogo ukrepajo proti zlonamernemu vedenju, športnim organizacijam pa svetoval, naj "odločno nastopijo proti navijaški evforiji.' Kitajske oblasti so že pred olimpijskimi igrami v Parizu izdale opozorila o nevarnostih 'navijaške kulture.'