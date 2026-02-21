Naslovnica
Olimpijske igre

Klaebo spisal olimpijsko zgodovino: rekordno šesto zlato na enih igrah

Predazzo, 21. 02. 2026 13.35 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Klaebo

Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec prestižne tekaške preizkušnje na 50 kilometrov v klasični tehniki na olimpijskih igrah v Teseru. S tem je osvojil šesto zlato na teh igrah in je zdaj športnik z največ zlatimi medaljami na enih igrah. Najboljši Slovenec je bil Vili Črv na 30. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zadnja moška tekaška olimpijska preizkušnja je imela v Teseru še poseben mik. Norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo je namreč lovil še en rekord olimpijskih iger. Potem ko se je že sredi iger prebil na vrh lestvice najuspešnejših športnikov na OI vseh časov, je imel po skupno že deseti osvojeni zlati medalji v četrtek, ko je slavil še v ekipnem sprintu, priložnost, da postane še najboljši po številu zlatih medalj na enih zimskih igrah.

S prejšnjo zmago, že peto na igrah Milano-Cortina, je namreč s petimi zlatimi medaljami ujel ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna, ki je pet zlatih dobil leta 1980 v Lake Placidu.

Klaebo je skupaj z rojakoma Martinom Loewstroemom Nyengetom in Emilom Iversenom narekoval ritem. Trojica je bila v ospredju že na začetku, ko je bila skupina vodilnih še strnjena, pa tudi pozneje, ko so ušli vsem in je bilo jasno, da bodo o medaljah odločali sami, če ne bo kdo imel kakšnih zdravstvenih težav.

Te so že pred startom preprečile nastop domačemu adutu Federicu Pellegrinu, že po manj kot tretjini pa sta zaradi navitega ritma predčasno končala še Norvežan Harald Amundsen in Finec Ivo Niskaken, ki sta tudi sodila v širši krog favoritov.

Vodilna trojica si je pred zadnjim delom nabrala že skoraj dve minuti naskoka. A troboj je tri kilometre pred ciljem postal le še dvoboj, saj je Iversen omagal, preostala norveška dvojica pa je o zmagi odločila v zadnjem kilometru.

Na zadnjem vzponu je Kalebo silovito potegnil in kljub 49 pretečenim kilometrom nato skorajda lahkotno prišel do nekajsekundnega naskoka, tako da je lahko že pred ciljno črto zmagoslavno dvignil roke.

Nyenget je zaostal 8,9 sekunde, Iversen 30,7 sekunde, najboljši član preostanka sveta je bil na četrtem mestu Francoz Theo Schely, ki pa je za zmagovalcem zaostal že skoraj tri minute.

Nastopila sta dva slovenska predstavnika. Vili Črv in Miha Šimenc sta v začetnem delu preizkušnje tekla skupaj, sprva na 38. in 39. mestu, približno takšni uvrstitvi sta zadržala tudi po dveh tretjinah, pred zadnjimi kilometri sta nekaj mest pridobila in se povzpela na 36. in 37. mesto.

Deset kilometrov pred koncem je bil Črv 35., Šimenc pa 37., do konca pa je Črv še pridobil. Ciljno črto je tako prečkal na 30. mestu (+ 15:10), Šimenc pa je bil 37. (+ 17:40).

* Smučarski tek, 50 km klasično, moški:

ZLATO: Johannes Hoesflot Klaebo (Norveška)

SREBRO: Martin Loewstroem Nyenget (Norveška)

BRON: Emil Iversen (Norveška)

oi Johannes Klaebo smučarski tek

Jakov Fak ponovno najboljši v slovenski biatlonski vrsti

bandit1
21. 02. 2026 14.05
Čez 10 mu jo bodo vzeli ko ga labolatoriji dohitijo pri testu za doping.
Odgovori
0 0
bibaleze
