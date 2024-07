Kljub poškodbi je igral: 'Tonček je nora žival. Nima težav z bolečino'

Na koncu je zbral 24 točk, bil najbolj učinkovit posameznik slovenske zasedbe in ji pomagal do prve zmage ob zgodovinskem premiernem nastopu na olimpijskih igrah. Po tekmi se je takoj odpravil v garderobo, podrobni pregled pa sledi v ponedeljek.

Slednji je v bolečinah zapustil dvorano, kasneje pa se je izkazalo, da si je izpahnil kazalec na levi roki. Ko so ga ustrezno naravnali, se je 28-letnik vrnil na parket in dvignil razpoloženje v ekipi.

"Tekmo je zaznamoval čustven dogodek, ko se je poškodoval Tonček Štern in moral zapustiti igrišče. Začeli smo dobro, steklo nam je. Ko sem videl fante, da so stopili okoli njega, obenem pa je tudi Rok Možič dal od sebe vse za fante, sem imel občutek, da s takšnim pristopom ne moremo izgubiti tekme. Tekmec bi storiti nekaj res neverjetnega, da bi nam to preprečil," je po tekmi v mešani coni dejal romunski strateg na slovenski klopi Cretu.

"Ko je prišel Tonček nazaj, mi je samo rekel: 'daj me nazaj na igrišče'. Tonček je nora žival. Nima težav z bolečino. V trenutku, ko je videl, da bo zanj mogoče turnir končan in so bili vsi okoli njega, je začel jokati. A ne zaradi bolečine, saj vem, da se to ne more zgoditi. Zbal se je le, da bo ostal brez nadaljevanja turnirja," je še razlagal slovenski selektor.

Slovenska igra je bila kljub nihanjem v tretjem in četrtem nizu boljša od kanadske, zmaga pa zaslužena, je dejal srednji bloker Jan Kozamernik, a opozoril: "Ko smo malenkost spustili glavo in si mislili, da bo tekma enostavna, smo hitro dobili odgovor z druge strani. To je čar tega tekmovanja, ne smeš skloniti glav. To nam lahko pomaga na naslednjih tekmah."

Kapetan Tine Urnaut je bil vesel, ker so že na prvi tekmi odigrali na dovolj visoki ravni in premagali Kanado. "Dokazali so, da so vrhunski nasprotniki. Vidim, da imamo še veliko rezerv v 'side outu' in želim si, da to popravimo v naslednjih tekmah in še pri tem elementu igre dobimo konstantnost," pravi 35-letni Korošec.