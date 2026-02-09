Ko je uspeh pomembnejši od zdravja

Danes je nov tekmovalni dan na olimpijskih igrah, nova priložnost za slovensko medaljo, nova priložnost, da se nekdo, ki je bil še včeraj konkurenčen najboljšim, izstrelil do zlata, se zapiše v zgodovino olimpijskih iger, kot olimpijski prvak. Tudi Lindsey Vonn je imela to priložnost. Ameriška superzvezdnica, povratnica v belo karavano, gonilna sila hitrih disciplin, generator priljubljenosti ženskega alpskega smučanja, zaradi katere se je tudi Mednarodni smučarski zvezi (FIS) 'prikazala Marija', ko je napovedala vrnitev.

Lindsey Vonn FOTO: Profimedia

Ne morem soditi, kako zelo je njena vrnitev vplivala na rast delnic njenega glavnega opremljevalca, to je bolj vprašanje za predsednika FIS Johana Eliascha, švedsko – britanskega poslovneža, ki danes samo opazuje dogajanje v tovarni, ki jo je vodil med leti 1995 in 2021. A scenarij, ki so si ga ustvarjalci zamislili je hollywoodski. Tudi za njo so stale ugledne ameriške marketinške agencije, na čeladi je ostal bik, v javnosti so za njen stil skrbeli pri italijanskem modnem gigantu, prevozno sredstvo pa hitro prepoznano, kjerkoli se je zaustavila.

In, ko se je prvič po vrnitvi zavihtela na zmagovalni oder je bila to zgodba, ki je v eni najbolj zimskih dežel v Evropi, na Norveškem zasenčila vest o novi zmagi tekaškega heroja Johannesa Klæba, bila na ravni zmage Giovannija Franzonija na pokalu Hahnenkamm ... Ja to je Lindsey Vonn. A tisti, ki smo zgodbo spremljali pred njeno začasno upokojitvijo se pogosto nismo mogli načuditi, kako zelo čez mejo gre, da bi ob prečkanju ciljne črte videla zeleno luč na semaforju. Nekaj, kar se imenuje popolno tveganje v vsakem trenutku.

Je to zdravo? Vprašanje za zdravstveno stroko. Všečno? Po številu njenih podpornikov in sledilcev na družbenih omrežjih bi lahko prikimal. Način, na katerega je potrebno razmišljati? Če si pripravljen na boleč udarec, potem je odgovor JA. Brez dvoma. Saj obstaja možnost, da ti bo uspelo.

Poslovni propad in izstrelitev na vrh

Ste že kdaj prebrali, da je danes ta, ali pa oni, ki je neskončno uspešen, v življenju večkrat poslovno propadel? To je smer, ki jo ubira Lindsey Vonn. Njen propad so predstavljale poškodbe, njeno gorivo misel, da se bo vrnila še boljša. Se je. Tudi dokazala, da so leta samo številka. Zna in zmore, za dosego zastavljenega cilja je pripravljena preko sebe, psihološka izjemnost ji dopušča, da z jekleno kolensko protezo smuča bolje, kot tekmice z zdravimi koleni. Strgana križna vez je ne odvrne od nastopa na olimpijskem smuku.

Lindsey Vonn je iz Cortine odpeljal helikopter, sledila je opreacija, čaka jo zahtevna rehabilitacija. Konec kariere? To ve samo ona! FOTO: AP

Želja po uspehu je prevladala nad mislijo na zdravje, na posledice. Pravzaprav ni niti za hip pomislila, da ji ne bo uspelo. Ameriška miselnost, samozavest na neskončno potenco, ki se naseli v glave ameriških športnikov, ko nastopijo olimpijske igre ... vse to je prišlo do izraza. Pretentati telo, ki je že tako načeto, kot v primeru športnice iz Minnesote, je težko. Morda obstaja promil možnosti, da ti uspe. Na to je očitno računala tudi smučarka z dekliškim priimkom Kildow. Padec po 13 sekundah vožnje, kriki, ki so privreli na dan ob zvijanju v bolečinah, vse to me je spomnilo na svetovno prvenstvo v Schladmingu leta 2013. Ko se je hudo poškodovala po 42 sekundah drvenja proti cilju. Tokrat jo je odpeljal s prizorišča helikopter, takrat tudi, kasneje pa je sedla na zasebno letalo v družbi nekdanjega partnerja Tigerja Woodsa. A ni obupala. Ob 'poslovnem propadu' se je rodila nova ideja, ključnik, da napiše zgodbo o uspehu. In jo je. Več njih. Morda ima idejo, kako ponovno uspeti že sedaj. V smučarskem svetu najverjetneje že komaj čakajo njeno objavo na socialnih omrežjih, da se vrača, da spiše še eno poglavje zgodbe o uspehu