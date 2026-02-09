Naslovnica
Olimpijske igre

Ko je uspeh pomembnejši od zdravja

Cortina d'Ampezzo, 09. 02. 2026 14.54 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
Matic Flajšman
Lindsey Vonn

Zgodba smučarske superzvezdnice Lindsey Vonn ima vse sestavine, ki si jih lahko režiser zgodbe o uspehu želi. Morda je uspeh tudi to, da svetu pokažeš, da zdravja ne moreš pretentati. Tudi, če si prepričan, da te na poti do olimpijskega zlata ne more nič zaustaviti.

Danes je nov tekmovalni dan na olimpijskih igrah, nova priložnost za slovensko medaljo, nova priložnost, da se nekdo, ki je bil še včeraj konkurenčen najboljšim, izstrelil do zlata, se zapiše v zgodovino olimpijskih iger, kot olimpijski prvak. Tudi Lindsey Vonn je imela to priložnost. Ameriška superzvezdnica, povratnica v belo karavano, gonilna sila hitrih disciplin, generator priljubljenosti ženskega alpskega smučanja, zaradi katere se je tudi Mednarodni smučarski zvezi (FIS) 'prikazala Marija', ko je napovedala vrnitev.

Lindsey Vonn
Lindsey Vonn
FOTO: Profimedia

Ne morem soditi, kako zelo je njena vrnitev vplivala na rast delnic njenega glavnega opremljevalca, to je bolj vprašanje za predsednika FIS Johana Eliascha, švedsko – britanskega poslovneža, ki danes samo opazuje dogajanje v tovarni, ki jo je vodil med leti 1995 in 2021. A scenarij, ki so si ga ustvarjalci zamislili je hollywoodski. Tudi za njo so stale ugledne ameriške marketinške agencije, na čeladi je ostal bik, v javnosti so za njen stil skrbeli pri italijanskem modnem gigantu, prevozno sredstvo pa hitro prepoznano, kjerkoli se je zaustavila. 

Preberi še Do sebe neizprosna Lindsay Vonn: 'Reakcije so bistveno upočasnjene'

In, ko se je prvič po vrnitvi zavihtela na zmagovalni oder je bila to zgodba, ki je v eni najbolj zimskih dežel v Evropi, na Norveškem zasenčila vest o novi zmagi tekaškega heroja Johannesa Klæba, bila na ravni zmage Giovannija Franzonija na pokalu Hahnenkamm ... Ja to je Lindsey Vonn. A tisti, ki smo zgodbo spremljali pred njeno začasno upokojitvijo se pogosto nismo mogli načuditi, kako zelo čez mejo gre, da bi ob prečkanju ciljne črte videla zeleno luč na semaforju. Nekaj, kar se imenuje popolno tveganje v vsakem trenutku.

Preberi še Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

Je to zdravo? Vprašanje za zdravstveno stroko. Všečno? Po številu njenih podpornikov in sledilcev na družbenih omrežjih bi lahko prikimal. Način, na katerega je potrebno razmišljati? Če si pripravljen na boleč udarec, potem je odgovor JA. Brez dvoma. Saj obstaja možnost, da ti bo uspelo.

Poslovni propad in izstrelitev na vrh

Ste že kdaj prebrali, da je danes ta, ali pa oni, ki je neskončno uspešen, v življenju večkrat poslovno propadel? To je smer, ki jo ubira Lindsey Vonn. Njen propad so predstavljale poškodbe, njeno gorivo misel, da se bo vrnila še boljša. Se je. Tudi dokazala, da so leta samo številka. Zna in zmore, za dosego zastavljenega cilja je pripravljena preko sebe, psihološka izjemnost ji dopušča, da z jekleno kolensko protezo smuča bolje, kot tekmice z zdravimi koleni. Strgana križna vez je ne odvrne od nastopa na olimpijskem smuku.

Lindsey Vonn je iz Cortine odpeljal helikopter, sledila je opreacija, čaka jo zahtevna rehabilitacija. Konec kariere? To ve samo ona!
Lindsey Vonn je iz Cortine odpeljal helikopter, sledila je opreacija, čaka jo zahtevna rehabilitacija. Konec kariere? To ve samo ona!
FOTO: AP

Želja po uspehu je prevladala nad mislijo na zdravje, na posledice. Pravzaprav ni niti za hip pomislila, da ji ne bo uspelo. Ameriška miselnost, samozavest na neskončno potenco, ki se naseli v glave ameriških športnikov, ko nastopijo olimpijske igre ... vse to je prišlo do izraza. Pretentati telo, ki je že tako načeto, kot v primeru športnice iz Minnesote, je težko. Morda obstaja promil možnosti, da ti uspe. Na to je očitno računala tudi smučarka z dekliškim priimkom Kildow. Padec po 13 sekundah vožnje, kriki, ki so privreli na dan ob zvijanju v bolečinah, vse to me je spomnilo na svetovno prvenstvo v Schladmingu leta 2013. Ko se je hudo poškodovala po 42 sekundah drvenja proti cilju. Tokrat jo je odpeljal s prizorišča helikopter, takrat tudi, kasneje pa je sedla na zasebno letalo v družbi nekdanjega partnerja Tigerja Woodsa. A ni obupala. Ob 'poslovnem propadu' se je rodila nova ideja, ključnik, da napiše zgodbo o uspehu. In jo je. Več njih. Morda ima idejo, kako ponovno uspeti že sedaj. V smučarskem svetu najverjetneje že komaj čakajo njeno objavo na socialnih omrežjih, da se vrača, da spiše še eno poglavje zgodbe o uspehu

Preberi še 'S strgano križno vezjo na takšni ravni ni dobro tekmovati'

Ali ji bo uspelo? A je to konec? Najpogostejše vprašanje, ki sem ga slišal v Cortini d'Ampazzo. Vesel bi bil, da ji uspe, še bolj, da odpelje zgolj še poslovilno tekmo za dušo. Brez dvoma bodo odgovorni naredili iz tega spektakel, smučarska središča se bodo tepla za prisotnost v tej zgodbi. A morda bi bilo zelo dobro, če bi temu sledila novinarska konferenca na kateri bi sporočila: "Postavite zdravje pred uspeh." V vrhunskem športu je pač največji uspeh, da po koncu kariere lahko normalno hodiš, si ustvariš družino. In si uspešen tudi, ko se zbudiš v dan, ki se z zvokom budilke ne začne ob 6.00, ne nadlajuje ob 7.00 na kateri od gondol največjih evropskih smučišč.

alpsko smučanje komentar olimpijske igre lindsey vonn cortina

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cobra007
09. 02. 2026 16.58
Ne vem kaj je mislila, želja po slavi in denarju!? Samo nič ni več vredno kot pa zdravje. To bo sedaj najbež tudi sama spoznala.
Odgovori
0 0
Ici
09. 02. 2026 16.47
Vonnova je točno vedela kaj počne in kakšne nevarnosti ji pretijo. Odločila se je, da sprejme tveganje in to je to. Tu velike zgodbe ni.
Odgovori
+1
1 0
bazilika555
09. 02. 2026 16.46
Alkoholiku, narkomanu...in kar je še takih, je zdravje sploh zadnje in nepomembno! Mi se pa tu zgražamo, v SLO imemo 200. 000 alkoholikov...
Odgovori
-1
0 1
Trikrat cepljen
09. 02. 2026 16.44
Seveda nebi želel nikomur slabega, bi se pa vprašal za mentalno zdravje športnikov, ki za ceno uspeha riskirajo življenje.
Odgovori
+2
2 0
mojito88521
09. 02. 2026 16.38
Kaj bo sedaj spet 10 dni 7 člankov na dan o tem? So druge bolj pomembne novice.
Odgovori
+1
1 0
Jani.
09. 02. 2026 16.06
Smola. Želim ji popolno okrevanje!
Odgovori
+3
3 0
rob3rt
09. 02. 2026 16.04
Do Salt Lake Cityja se bo pozdravila...
Odgovori
+1
1 0
ŠeVednoPlešem
09. 02. 2026 16.03
Obstajajo informacije da si je poskodovala tudi hrbtenjačo
Odgovori
0 0
a res je
09. 02. 2026 16.28
Groza, upam, da ne. Čeprav je bila tekmica naši Tini si jo moral občudovati. Takšnih kot je ona se jih malo rodi.
Odgovori
+1
1 0
Geres
09. 02. 2026 16.02
Sicer je po mojem tokrat šla predaleč, ampak od nekdaj je imela mentaliteto do konca. Tudi zato je dosegala take rezultate.
Odgovori
+6
6 0
Polkavalčekrokenrol
09. 02. 2026 15.59
Denar,ko ti druge zadeve propadejo iščeš rešitev,ženinov je bilo pet in nihče je več ne pogleda,dolgovi se kopičijo,življenje na visoki nogi košta
Odgovori
+0
4 4
Martinović
09. 02. 2026 15.59
Samo povprečneži tako razmišljajo, zlata olimpijska medalja je ena na 4 leta, zelo malo ljudi na svetu se lahko z njo pohvali. Zlomljena noga se pa vsaka pozdravi, prej ali slej.
Odgovori
+3
5 2
kryptix
09. 02. 2026 16.04
Ena je za fuzbalerje, košarkaše, hokejiste,... Za plavalce, smučarje,... Jih je več če si le dobolj dober za več disciplin.
Odgovori
+1
1 0
rob3rt
09. 02. 2026 15.57
No, še sreča, da naši turisti gledajo na zdravje, hebeš uspeh...
Odgovori
+3
4 1
rob3rt
09. 02. 2026 16.06
saj gxxpi Slovenci jim bomo ta turizem še naprej pozlatili
Odgovori
+0
1 1
r h
09. 02. 2026 15.48
Tako je to, zdaj pa ni ne uspeha in ne zdravja za osijano glavo.
Odgovori
+0
2 2
Trikrat cepljen
09. 02. 2026 16.46
Tudi sponzorji bod stran pogledali, le kakšno zgdbo bo še prodala
Odgovori
0 0
Amor Fati
09. 02. 2026 15.25
V takšnih primerih mora zdravje biti na prvem mestu, ne pa na zadnjem mestu. Samo ona ve, zakaj se je odločila tvegati.
Odgovori
-2
2 4
Volja
09. 02. 2026 15.47
Še dobro da Petra Majdič z zlomljenimi rebri ni obležala pred ciljem, ker potem bi še danes pljuval po njej?
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
