Kontroverzni zlati plesni par, ki deli ljubitelje umetnostnega drsanja

Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta se javnosti kot plesni par prvič predstavila novembra in že s svojimi prvimi nastopi vložila kandidaturo za naslov olimpijskih prvakov. V tesnem boju sta premagala Američana Madison Chock in Evana Batesa ter se sredi ledene dvorane v Milanu razveselila zlate medalje. Kljub temu da par, ki nastopa pod francosko zastavo, na ledeni ploskvi navdušuje, pa zaradi svojega kontroverznega ozadja deli ljubitelje umetnostnega drsanja.

Laurence Fournier Beaudry in Guillaume Cizeron sta slavila pred Američanoma Madison Chock in Evanom Batesom ter Kanadčanoma Piper Gilles in Paulom Poirierjem.

Prejšnji partner Kanadčanke obtožen spolne zlorabe

Preden sta Fournier Beaudry in Cizeron marca lani naznanila svoje sodelovanje, je Kanadčanka dolga leta drsala s svojim fantom, Dancem Nikolajem Soerensenom. A ta je bil leta 2024 obtožen zaradi spolne zlorabe in suspendiran za šest let. Soerensen je obtožbe sicer označil za lažne. Njegovo dekle ga je večkrat javno podprlo in izrazilo vero v njegovo nedolžnost, si pa je naposled v želji po nadaljnjem nastopanju poiskalo novega soplesalca. Našlo ga je v dobrem prijatelju in dolgoletnem znancu Cizeronu, branilcu zlate olimpijske medalje, ki je s prejšnjo plesno partnerko treniral pri isti trenerski ekipi kot Kanadčanka in Danec.

Za Francozom je že dolga in zelo uspešna kariera, s prejšnjo plesno partnerko Gabriello Papadakis je leta 2018 osvojil srebrno, štiri leta kasneje v Pekingu pa zlato olimpijsko medaljo, v navezi z rojakinjo pa je večkrat postal tudi svetovni in evropski prvak. Na višku svoje kariere sta si Francoza po olimpijski sezoni najprej vzela daljši odmor, nato pa decembra 2024 uradno naznanila svojo športno upokojitev.

Papadakis je pred dobrim mesecem izdala knjigo z naslovom Da ne izginem, v kateri je spregovorila več o svoji izkušnji v svetu umetnostnega drsanja. Svojega nekdanjega plesnega partnerja je opisala kot nadzorovalnega in zahtevnega. Priznala je, da se je počutila nemočno v njegovem primežu in da se je pogosto bala ostati sama z njim. "Dokler sem bila v podrejenem položaju in je on bil vodja, je šlo vse dobro. Ko pa sem želela biti enakovredna, se je v odnosu začelo pojavljati vse več težav," je v intervjuju za francoski L'Equipe dejala Papadakis.