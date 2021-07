Blažič: Proti Japoncem smo favoriti, a moramo to potrditi

Ni skrivnost, da so nosilci japonske igre NBA-košarkarja Rui Hačimura in Yuta Watanabe ter Američan Gavin Edwards, ki imajo v igri kar precej "proste roke". "Vsi trije so nevarni predvsem v napadu, nekaj slabši pa v obrambi, kjer ostali pomagajo s cono. Omenjeno trojico bo treba ustaviti. So zelo kakovostni in to bo zahtevna naloga. Igrati bomo morali predvsem kot ekipa in preprečiti, da se razigrajo ostali ter da Japonska razvije svojo hitro igro, ki jo krasi," še pravi Sekulić.

''Japonska je reprezentanca z izjemnim talentom. Igrajo doma in vedo, kaj jim to prinaša. To ni ekipa za podcenjevanje, tudi mi nismo ekipa, ki bi si to lahko privoščila. Japonci nimajo le Hachimure, imajo zelo hitre branilce in naš plan je jasen. Dati moramo vse od sebe, in to vsakič, ko smo na parketu," pravi Klemen Prepelič.



Jaka Blažič pa je dejal: "Japonci so zelo nepredvidljivi, z agresivno obrambo po celotnem igrišču pa potrjujejo izredno telesno pripravljenost. Tudi v napadu imajo odlične strelce, ki jih bo treba ustaviti. Kakovost je sicer na naši strani, smo favoriti, a to moramo potrditi na igrišču.''

Zadnja tekma skupinskega dela čaka Slovence 1. avgusta ob 10.20 proti Španiji. V četrtfinale, ki bo na sporedu 3. avgusta, se uvrstita prvi dve reprezentanci vsake skupine ter dve najboljši tretjeuvrščeni ekipi. Pari četrtfinala bodo določeni z žrebom, ki bo izveden po vseh odigranih tekmah skupinskega dela. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.