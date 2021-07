Španci po zmagi proti Argentini s Slovenci za prvo mesto v skupini

Tekma je bila precej pomembnejša za Argentino, saj so potrebovali zmago, če so hoteli računati na izločilne boje. Pred to tekmo je namreč Argentina izgubila proti Sloveniji, Španija pa je tudi zabeležila uvodno zmago proti Japonski. Gavči so tokrat ostali praznih rok, saj so Španci zanesljivo opravili svojo nalogo. Argentinci so sicer dobili prvo četrtino (20:25), v nadaljevanju pa so prevladovali Španci, ki so drugo četrtino dobili s prepričljivih 20:9 in ob polčasu vodili s 40: 34. Vodstva do konca niso več izpustili iz rok in držali Argentince na varni razdalji, na koncu je bilo + 10 za Špance (81:71).

Tekma je bila zanimiva tudi zaradi dveh "zimzelenih" centrov, a brez dvoma izjemnih igralcev, Luisa Scole pri Argentincih in Paua Gasola pri Špancih. Prvi je dosegel 13 točk v 28 minutah in pol igre, drugi pa devet točk v slabih 17 minutah igre. Prvi strelec pri zmagovalcih je bil Ricky Rubio s 26 točkami (met iz igre 8/13), pri Špancih razen Sergia Llulla (10 točk) nihče ni dosegel dvoštevilčnega števila točk. Pri Argentincih je bil najbolj razpoložen Nicolas Laprovittola (27 točk, met iz igre 9/14), tudi prvi strelec tekme, Facundo Campazzo jih je dodal 10.

Prvo tekmo dneva v skupini C so zanesljivo dobili Slovenci, z 116:81 so bili boljši od Japoncev, prvi strelec je bil Luka Dončić s 25 točkami, eno manj je dosegel Zoran Dragić.

Na vrhu skupine C sta z enakim številom točk Slovenija in Španija (Slovenci imajo precej boljšo razliko v koših) in prav medsebojna tekma bo odločila, katero moštvo bo zasedlo prvo, katero pa drugo mesto v skupini. Tekma bo na sporedu v nedeljo. V četrtfinale se uvrstijo zmagovalci skupin in vsi drugouvrščeni ter dve najboljši tretjeuvrščeni reprezentanci. Pare četrtfinala bo določil žreb. Trije zmagovalci in najboljša drugouvrščena ekipa bodo v bobnu 1, preostale reprezentance pa v bobnu 2. Četrtfinalne tekme so na sporedu 3. avgusta, polfinali 5. avgusta, tekmi za medalje pa nato 7. avgusta.