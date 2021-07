Sekulić: Špancem moramo vsiliti hitro igro

"Nič ne računamo. Gremo na zmago in prvo mesto v skupini, ki bo prineslo lažjega tekmeca v četrtfinalu. Tekma proti enemu izmed favoritov turnirja bo pokazala neko realno stanje, kam lahko sežemo," boj za zmago odločno napoveduje selektor Aleksander Sekulić, ki meni, da bo treba Špancem vsiliti hitro igro.

"Gledati moramo le na sebe, tekmec nas ne sme zanimati, moramo jim vsiliti naš način igre. Verjamem, da če bo žoga hitro krožila in če bomo uspešni pri iskanju položajev za met, smo lahko Špancem zelo nevarni. Hitra igra jim ne ustreza, še posebno, če je v igri eden od bratov Gasol, ki sta v napadu njihova gonilna sila, v obrambi pa zavora. Japonci so nakazali, kako je treba igrati proti njim, tudi mi bomo poskušali igrati na tak način," je dejal Sekulić, ki je poln hvale na račun tekmecev in njihovega selektorja.