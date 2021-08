Dončić po zmagi proti Španiji: Pripravljeni smo na vsakega tekmeca

Slovenski košarkarji navdušujejo na olimpijskem turnirju v Tokiu. Slovenci so zabeležili tri zaporedne zmage, nazadnje so po tesnem razpletu premagali svetovne prvake Špance. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića so se izkazali z moštveno igro in lahko mirno pričakujejo nadaljevanje turnirja in četrtfinalno tekmo z Nemčijo. Samozavesti ne manjka, kot pravi Luka Dončić, so pripravljeni na vsakega tekmeca.

Luka Dončić je takole pokomentiral razplet tekme: "Pričakovali smo cono, dva ali tri košarkarje na meni, a ne vseh 40 minut. Iskal sem proste soigralce, ki so imeli prosti met in to nam je uspevalo. Žal smo veliko metov zgrešili, a na koncu smo zmagali. To je vse, kar tukaj šteje. Tudi v nadaljevanju moramo ostati zbrani, vem pa, da smo pripravljeni na vsakega tekmeca." "Nismo igrali najboljše tekme. V napadu smo imeli zelo veliko odprtih metov, ki pa jih nismo realizirali in to se je pokazalo na našem ritmu. Vesel pa sem, da smo v končnici pokazali takšen karakter in v tako težki končnici zmagali. Letos še nismo imeli prilike igrati take tekme. In tako odigrati proti svetovnim prvakom je pohvale vredno ter pomembno za samozavest," je po tekmi dejal Jaka Blažič, ki je k zmagi prispeval 10 točk v dobrih 26 minutah igre.

Center slovenske izbrane vrste Žiga Dimec je ključne minute odigral v tretji četrtini, na koncu je v statistiko vpisal šest točk in pet skokov, po tekmi pa je dejal: "Takšne obrambe s strani Špancev nismo pričakovali. Mislim pa, da smo se dobro znašli in dokazali, da smo ostali dovolj kakovostni in da lahko zmagamo tudi, če nam odrežejo Luko Dončića. Pomembno je, da bomo v četrtfinalu dobili lažjega nasprotnika, vsaj na papirju, saj tukaj lahkih nasprotnikov ni." "Nora tekma. Res sem užival. Ponosen sem na predstavo naše ekipe proti svetovnim prvakom, velikemu trenerju in košarkarjem, ki smo jih prisilili, da so 40 minut igrali cono. Mislim, da so to prvi svetovni prvaki, ki so 40 minut igrali cono in to proti Sloveniji. Na to smo lahko ponosni," pa je povedal selektor Aleksander Sekulić.

Jaka Blažič je dobro igral tako v obrambi, kot v napadu. FOTO: AP

V vrstah Španije je bilo kar nekaj razočaranja, Victor Claver je dejal: "Odigrali smo zelo težko tekmo proti Sloveniji. Vseh 40 minut smo dali od sebe vse in kot je rekel trener, odločili so drobni detajli. Seveda smo zdaj žalostni, a že jutri se bomo začeli pripravljati za nadaljevanja turnirja." Selektor Sergio Scariolo pa je dodal: "Rad bi čestital Sloveniji za zmago. Istočasno pa bi rekel, da sem zelo ponosen na svoje igralce, ki so vse do konca verjeli v zmago. Peščica detajlov in z našega stališča tudi napak je odločila končni razplet v korist Slovenije v zadnjih minutah. Igrali smo dobro, saj nam je Slovenija dala 30 točk manj, kot jih je dajala v zadnjih tekmah in skoraj nam je uspelo. A to je dober nasprotnik, ki je zaigral odlično tudi, ko smo odrezali Dončića. Zdaj se moramo čustveno in fizično pobrati in se v četrtfinalu predstaviti z najboljšo verzijo ekipe. Večji del tekme so to danes že kazali."