Slovenci z zgodovinsko priložnostjo, Nemci zadnja ovira pred bojem za odličja

Slovenski košarkarji so brez "napak v korakih" opravili z uvodnim delom na olimpijskem turnirju v Tokiu. Skupinski del so končali s tremi zaporednimi zmagami in se kot številka 1 skupine C uvrstili v izločilne boje. V četrtfinalu jih čaka reprezentanca Nemčije, glede na prikazano v dosedanjem poteku OI pa lahko zapišemo, da so tokrat Slovenci kar v vlogi favorita. Nemci so sicer že kar davnega leta 2005 prekrižali načrte Slovencem v četrtfinalu evropskega prvenstva.

Zmage proti Argentini, Japonski in Španiji so slovenskim košarkarjem zagotovile prvo mesto v skupini C, tako da napredovanje v izločilne boje ni bilo pod vprašajem. Vprašanje je bilo le, s katero reprezentanco se bodo merili v četrtfinalu. V slovenskem moštvu se dobro zavedajo, da zmaga proti Nemčiji prinaša boj za odličja, poraz pa pomeni konec nastopov. Slovenija, aktualni evropski prvak, je zares prepričljivo opravila s tekmeci v skupinskem delu, v 1. krogu so premagali Argentino s 118:100, v 2. Japonsko s 116:81, v 3. pa Španijo s 95:87. V četrtfinalu olimpijskega turnirja slovensko zasedbo čakajo Nemci, v primeru slovenske zmage pa bodo v polfinalu igrali z zmagovalcem obračuna med Italijo in Francijo (v vlogi favorita so Francozi). Tekma z Nemci bo v torek že ob 3. uri zjutraj po slovenskem času. Tudi Nemci so, podobno kot Slovenci, prijetno presenečenje olimpijskega turnirja. Presenetili so že v kvalifikacijah za OI, ko so v skupini na Hrvaškem zasedli prvo mesto. Nemčija je s prebojem v četrtfinale ponovila uspeh z OI iz let 1984 in 1992. Nemci so moštvo brez velikih imen, manjkajo celo trije NBA-zvezdniki (Dennis Schröder, Maximilian Kleber, tudi Dončićev soigralec pri Dallasu v ligi NBA, Franz Wagner in Daniel Theis), a so podobno kot Slovenija homogen kolektiv in čeprav so v skupini B zasedli le tretje mesto, so napredovali v izločilne boje. V skupinskem delu so v prvem kolu izgubili z Italijo 82:92, nato z 99:92 premagali Nigerijo ter za konec s 76:89 izgubili proti Avstraliji, sedaj jih, kot je določil žreb, čakajo Dončić in soigralci. Od kje preti največja nevarnost, dobro ve nemški kapetan Robin Benzing, ki klubsko košarko igra v Španiji: "Naš načrt je jasen. Treba bo ustaviti Dončića. Tega ne more narediti posameznik, ampak le vseh 12, celotna ekipa. Če nam to uspe, imamo možnosti za zmago."

Njihov najbolj nevaren igralec in prvi strelec na teh OI je 28-letni Maodo Lo, 191 centimetrov visoki košarkar berlinske Albe (na OI v povprečju dosega 14,3 točke na tekmo), prvi skakalec pa je center Johannes Voigtmann (8,7 skoka na tekmo), selektor pa nekdanji dolgoletni reprezentant Henrik Rödl. Pri Slovencih seveda statistično prednjači Luka Dončić s povprečjem 28,3 točke, 10,7 skoka in 7,0 podaje na tekmo, kar se tiče točk sledi tudi igralec iz lige NBA Vlatko Čančar s povprečjem 16,7 točke na tekmo, v skokih pa je na prvem mestu center Mike Tobey (v povprečju zbere kar 13 skokov na tekmo). Reprezentanci Slovenije in Nemčije sta odigrali štirinajst medsebojnih dvobojev, na katerih je osemkrat zmagala slovenska izbrana vrsta. Moštvi sta se nazadnje pomerili septembra leta 2009. Slovenci imajo, kar se tiče medsebojnih tekem, grenak spomin na september leta 2005. Na takratnem evropskem prvenstvu v Srbiji je Nemčija v četrtfinalu premagala Slovenijo (76:62) in Nemci so se, na čelu z Dirkom Nowitzkim, prebili do finala (v polfinalu so izločili Špance), kjer so bili nato le boljši Grki (78:62). "So svojevrstna ekipa, ki ni slabša od Argentine. Argentinci igrajo s talentom, hitrostjo, so zviti in te skušajo pretentati. Nemci pa so 'fizikalci', ki te bodo skušali preskočiti, preteči in se postaviti po robu z močjo in energijo. Vse bomo morali dati od sebe," pravi Edo Murić. Slovenija je statistično precej pred Nemčijo na teh OI, že v doseženih koših v povprečju je precejšnja razlika, Slovenija dosega preko 100 točk na tekmo (109,7), Nemčija 85,7. Tudi v ostalih elementih ni dvomov, v skokih je 50:33, v podajah 23:16, v odstotku meta iz igre pa 61,9:52,5, vse v korist Sekulićevih varovancev.

icon-expand Dončič, Prepelič in Tobey. FOTO: AP

Slovenski aduti so izjemno tovarištvo in ekipni duh, košarkarji dihajo kot kot eno in so kakovost dokazovali tako v obrambi kot v napadu. Kolektivni duh je najbolj prišel do izraza na tekmi proti Španiji, ko je padla odločitev o tem, katero moštvo bo osvojilo prvo mesto v skupini C. Slovenija ima seveda izjemnega Luko Dončića, ki v obup spravlja tekmece, na tekmi proti Špancem pa je bil precej zadržan za svoje standarde (že v prvi četrtini je dobil tri osebne napake), čeprav je bil na koncu le eno podajo oddaljen od trojnega dvojčka. So pa zato na poti k zmagi pomembno vlogo znova imeli njegovi soigralci, delež Žige Dimca, Mika Tobeyja, Zorana Dragića, Alekseja Nikolića, Eda Murića, Jake Blažiča, Klemena Prepeliča, Vlatka Čančarja je bil izjemno pomemben. "Zdaj se turnir začenja zares. Na papirju je naš nasprotnik res nekaj lažji, a tako, kot si mi želimo polfinale, si ga tudi oni. Najbolj pomembno je, da se dobro odpočijemo in skušamo popraviti stvari v svoji igri, tisto, kar je bilo danes slabo, in nadgraditi, kar je bilo dobro. Analizirati bo treba Nemce in odigrati našo igro," je dejal Aleksej Nikolić. "Gre za tekmeca, ki je odigral zelo dober kvalifikacijski turnir na Hrvaškem. V zelo težki skupini je Nemčija osvojila turnir in se zasluženo uvrstila na olimpijske igre. Gre za zelo čvrsto in dobro vodeno reprezentanco. Morali se bomo res dobro pripraviti, nenazadnje je četrtfinale najpomembnejša tekma tekmovanja in morali bomo biti na vrhuncu svojih moči," pa pravi selektor Aleksander Sekulić. Vse štiri četrtfinalne tekme bodo na sporedu v torek, 3. avgusta. Polfinale sledi v četrtek, 5. avgusta, tekmi za tretje mesto in finale pa v soboto, 7. avgusta.

icon-link Olimpijski turnir v košarki – razpored izločilnih bojev FOTO: Sofascore.com