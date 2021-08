Mama Luke Dončića: Igranje za domovino je zanj res nekaj posebnega

V oddaji 24UR ZVEČER je bila tik pred četrtkovim polfinalnim obračunom v Tokiu gostja Dončićeva mama Mirjam Poterbin. Poudarila je, da je Luka na tekmo 100-odstotno pripravljen, prav tako tudi njegovi soigralci.

Luka je eden najbolj priljubljenih športnikov na letošnjih Olimpijskih igrah in nasploh, o njem poročajo številni svetovni mediji. Je kaj takega pričakovala? "Ne, iskreno ne. Ko je bil Luka majhen, se s tem sploh nisem ukvarjala. Zdelo se mi je pomembno, da se ukvarja s športom. Mislim, da je s tem rastel," pravi Poterbinova, ki poudarja, da se Luka dobro znajde tudi 'pod sojem žarometov'.

Mediji trenutno obširno poročajo tudi o novi pogodbi, težki kar 200 milijonov evrov, ki so mu jo ponudili pri Dallas Mavericksih, a Lukov fokus ostaja na Olimpijskih igrah. "Luka je pokazal, da so trenutno njegov fokus Olimpijske igre in je verjetno zadnji, ki se s to pogodbo ukvarja. To samo pokaže, kakšen športnik je, igranje za domovino mu veliko pomeni."

Luka ima Slovenijo v srcu, pravi Poterbinova, večkrat je tudi poudaril, da je igranje za reprezentanco nekaj posebnega. "Zato smo vsi še toliko bolj ponosni nanj. Država in ljudje so mu nekaj dali in to spoštuje ter jim vrača."

Kot najtežje obdobje v njegovi karieri, Poterbinova opisuje čas, ko je pri 13 letih zapustil Slovenijo in se preselil v Španijo. "Najtežje je bilo, ko je šel in sem ga nato šla obiskat, kmalu pa sva se znova razšla," pripoveduje.

In kje si bo Dončićeva največja navijačica ogledala tekmo? "Kar doma, saj bo tam najbolj mirno," pravi.