PRENOS V ŽIVO: Košarkarji so se vrnili domov

Po pristanku sledi krajša novinarska konferenca, na kateri bosta na vprašanja novinarjev odgovarjala selektor Aleksander Sekulić in najboljši strelec Slovenije v Tokiu Luka Dončić . Nato bodo košarkarji pozdravili zveste navijače in se jim zahvalili za podporo.

Dončić je na olimpijskih igrah doživel svoja prva poraza v dresu reprezentance po 17 zmagah. Na olimpijskih igrah se je po izboru Fibe znašel v idealni peterki letošnjega olimpijskega turnirja v Tokiu. Čeprav se domov vrača brez želene medalje okoli vratu, je že napovedal nastop na Eurobasketu septembra naslednje leto. Tam bo skupaj s svojimi soigralci branil naslov prvaka, ki so ga osvojili leta 2017. V kratkem pa bo v družbi vodilnih mož svojega kluba Dallas Mavericks (Marka Cubana, Dirka Nowitzkija, Jasona Kidda, Michaela Finleyja in Nica Harrisona) v Ljubljani podpisal novo pogodbo. Znesek petletne pogodbe (okoli 176 milijonov evrov) bo najvišji v zgodovini franšize.

Dončić in Sekulić sta spregovorila

Predsednik olimpijske zveze Slovenije Bogdan Gabrovec je najprej spregovoril: "Vsi, ki mislijo, da bi tu morala biti medalja, se motijo. Fanje, vsem iskrena hvala, pokazali ste Sloveniji, da zmoremo. Tudi naslednjim generacijam ste dokazali, da zmorejo." Predsednik košarkarske zveze Slovenije je na kratko povedal: "Pravljica se nadaljuje."

Sekulić: "Če bi mi pred kvalifikacijami nekdo rekel, da bomo za eno točko izgubili v polfinalu olimpijskih iger bi takoj sprejel."

"Res se zahvaljujem vsem, ki so ustajali zjutraj in nas spremljali, res hvala," je o navijačih doma rekel Dončić in dodal : ""Že v Litvi so bili navijači zelo glasni, hvala res vsem, ki so nas spremljali." O razočaranju po tekmi je dodal: "Zavedamo se, da smo top štiri na svetu. Veliko smo se naučili iz tega."