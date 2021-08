Krajnik: Preprosto narejena je za težke izzive

Za zadnje dosežke slovenske športne plezalke Janje Garnbret je odgovoren tudi njen trener, Škofjeločan Roman Krajnik. Delal je s številnimi slovenskimi plezalkami, za novopečeno olimpijsko prvakinjo pa trdi, da jo doma in v tujini od preostalih loči predvsem izjemen občutek.

Roman Krajnik je bil eden tistih, ki je ob Janji Garnbret na olimpijski premieri nedvomno najbolj "trpel". "Poznala se je veličina dogodka, olimpijskih iger, pa čeprav prav letos mineva četrt stoletja, odkar se ukvarjam s tem poklicem. To je bilo za nas prvič. Tega nismo poznali," je bil odkrit. A na koncu je bil zadovoljen, "Janja je finale oddelala tako, kot to zna le ona. Bila je 100-odstotno skoncentrirana. Že uvodni nastop v hitrosti je z novim slovenskim rekordom in dobro uvrstitvijo opravila optimalno. To je bil tudi cilj, da je bilo nadaljevanje lažje." V nastopu v balvanih, kjer je bila daleč pred smetano svetovnega plezanja, ki se je zbrala v Tokiu, je Krajnik kljub dominantni predstavi opazil kanček nervoze, ki ga bržkone vidi le trener, ki vsak dan spremlja svojo varovanko. Kar nekaj oprimkov višje od tekmic je končala tudi nastop v težavnosti. A zadnjih 14 dni pred tekmo je bilo zaradi bremena nastopa težkih tako za športnico kot za trenerja. "Bilo je veliko dvomov, skrbi, kakšen težak dan in zato tudi veliko pogovarjanja," je dejal. Da je pri tem izjemno učinkovit, pa je že po kvalifikacijah razkrila tudi Garnbretova, ko je potrdila, da jo je po dveh spodrsljajih v hitrosti v sredinih kvalifikacijah res uspel hitro pomiriti.

icon-expand 22-letnica čustev ob zmagi ni mogla zadržati FOTO: AP

Prva plezalna medalja v zgodovini OI Za slovenski tabor je bil razplet sanjski. Krajnik upa tudi na nadaljevanje. "Smo novi v olimpijski družini, kar je veliko priznanje za naš šport. Mi smo osvojili tudi zlato. Upam, da bo plezanje s tem raslo naprej, tudi s primerno infrastrukturo. Velesile imajo še vedno bistveno boljše pogoje in upam, da se bodo pogoji po tem uspehu tudi pri nas izboljšali." Krajnik je v svetu trenerstva športnega plezanja uveljavljeno ime. Pred Garnbretovo je doma delal tudi s someščanko Majo Vidmar in tudi s Ptujčanko Mino Marković, ki ju je popeljal do naslova skupnih zmagovalk svetovnega pokala. Primerjave med vrhunskimi tekmovalkami so nehvaležne, pa vendarle: "V resnici so si vse tri zelo podobne. Predvsem so izjemne delavke, ki so vedno trdo trenirale in za dober rezultat naredile vse. Janjo morda odlikuje to, da nima strahu, ne boji se tveganja denimo v balvanih. Ima pa tudi neverjeten občutek in vidi smer, v tem odstopa tudi od vse konkurence."

icon-expand Korošica je pri zgolj dvaindvajsetih letih nesporno najboljša plezalka na svetu FOTO: AP