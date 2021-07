Kristjan Čeh malo prekratek za medaljo, osvojil končno 5. mesto

Kristjan Čeh je v kvalifikacijah tretje mesto zasedel s 65,45 metra in se s tem zanesljivo uvrstil v finale. Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v drugem poskusu sicer presegel 66 metrov, kar je bila kvalifikacijska norma za finale, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Kot je po nastopu dejal mladi atlet, lastnik drugega izida sezone na svetu, v kvalifikacijah še ni pokazal vsega, kar zmore: "Danes nisem pokazal vsega, kar zmorem, jutri pa bom dal vse od sebe in videli bomo, kam bom prišel. Ne bom govoril o mestih, moj cilj je le, da pokažem najboljšo tehniko in najboljši met," je še dejal Čeh, ki pravi, da ima v malenkostih še nekaj rezerv.

V prvi kvalifikacijski skupini je normo za finale zmogel svetovni prvak Daniel Stahl. Šved, tudi lastnik najboljšega izida sezone, je orodje vrgel do 66,12 metra že v prvem poskusu.

Drugi skupno in drugi v prvi skupini je bil aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) Andrius Gudžius. Tretji v skupini in četrti skupno je bil Avstralec Matthew Denny (65,13 m), četrti v skupini in peti skupno pa Avstrijec Lukas Weisshaidinger (64,77 m), bronast na svetovnem prvenstvu v Dohi in leto prej tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu.

