Kristjan Čeh prekratek za medaljo, osvojil končno peto mesto

Kristjan Čeh je v kvalifikacijah tretje mesto zasedel s 65,45 metra in se s tem zanesljivo uvrstil v finale. Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v drugem poskusu sicer presegel 66 metrov, kar je bila kvalifikacijska norma za finale, a je v obratu za las prestopil iz kroga za izmet. Kot je po nastopu dejal mladi atlet, lastnik drugega izida sezone na svetu, v kvalifikacijah še ni pokazal vsega, kar zmore: "Danes nisem pokazal vsega, kar zmorem, jutri pa bom dal vse od sebe in videli bomo, kam bom prišel. Ne bom govoril o mestih, moj cilj je le, da pokažem najboljšo tehniko in najboljši met," je še dejal Čeh, ki pravi, da ima v malenkostih še nekaj rezerv.

V prvi kvalifikacijski skupini je normo za finale zmogel svetovni prvak Daniel Stahl. Šved, tudi lastnik najboljšega izida sezone, je orodje vrgel do 66,12 metra že v prvem poskusu.

Drugi skupno in drugi v prvi skupini je bil aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak (2017) Andrius Gudžius. Tretji v skupini in četrti skupno je bil Avstralec Matthew Denny (65,13 m), četrti v skupini in peti skupno pa Avstrijec Lukas Weisshaidinger (64,77 m), bronast na svetovnem prvenstvu v Dohi in leto prej tretji tudi na evropskem prvenstvu v Berlinu.

Finale

V finalu se je pomerilo 12 tekmovalcev, ki so dvokilogramski disk vrgli vsak trikrat. Nato je najboljših osem metalo še trikrat.

"Zadovoljen sem z nastopom, čez 66 metrov sem vrgel. Po nervoznih prvih treh metih se je dobro izteklo. Na ogrevanju je šlo dobro. Prvi met na tekmi je bil fantastičen, a žal s prestopom. V drugem je bil strah, da bi še enkrat prestopil, in ni šlo najbolje, v tretji pa sem trepetal za še tri mete v finalu. Dobil sem jih in imel potem vse mete prek 66 metrov in sem zadovoljen. To je bil moj prvi olimpijski nastop, peti sem bil, vrhunsko, le dobre izkušnje sem odnesel s tega tekmovanja," je dejal Čeh.

Slovenska atletika tako ostaja pri štirih odličjih na OI. Na zmagovalnem odru so bili doslej le Primož Kozmus v metu kladiva, ki je bil zlat leta 2008 v Pekingu in srebrn leta 2012 v Londonu, kot prva Brigita Bukovec z zgodovinskim drugim mestom na 100 m ovire v Atlanti leta 1996 in z bronom Jolanda Čeplak leta 2004 v Atenah na 800 m.

Čehu, debitantu na OI, v japonski prestolnici ni uspelo dopolniti te serije odličij. Dva metra in šest centimetrov visok študent agronomije se je za las uvrstil med osmerico, ki je imela še tri mete v finalu. Z osmega se je v četrti seriji povzpel na četrto mesto, po peti pa je bil nekaj časa tretji, preden sta ga prehitela še dva tekmovalca.