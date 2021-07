Roglič bo skušal pozabiti na nedavne težave, van Aert in Ganna glavna favorita

Kdo bo na kronometrskem tronu nasledil Fabiana Cancellaro, se sprašuje kolesarska javnost. Odgovor na to vprašanje bomo dočakali v sredo, ko se bo 39 tekmovalcev v vožnji na čas podalo na 42 kilometrov dolgo preizkušnjo okoli dirkališča Fuji. Med glavne favorite sodi tudi Primož Roglič, ki bo startal malo po 9. uri, a je njegova forma po padcu na dirki po Franciji in 28. mestu na cestni dirki pod vprašajem. Razplet kronometra boste lahko v tekstovnem prenosu spremljali na naši spletni strani.

icon-expand Wout van Aert je v soboto v boju za srebro prehitel Tadeja Pogačarja, v sredo pa bo imel še višje cilje. FOTO: AP

Trasa kronometra je speljana okrog dirkališča Fuji, kjer je bil v soboto zaključek cestne preizkušnje, na kateri je Tadej Pogačar osvojil bronasto medaljo. Kolesarje čakata dva kroga v dolžini 22,1 kilometra, torej skupno dobrih 42 km. Čeprav na trasi ni takšnih vzponov kot na sobotni dirki, nikakor ne gre za povsem ravninsko preizkušnjo. Start bo na dirkališču Fuji, prvih nekaj sto metrov pa se cesta nekoliko spušča. Prvi klanec se bo začel na petem kilometru. Razteza se vse do desetega km, povprečni naklon pa je 4,5 odstotka. Sledil bo spust nazaj do dirkališča, kolesarji se bodo nanj vrnili malo po 15 kilometru kroga, po katerem se bo zopet začel zelo razgiban teren. Skupno se bodo kolesarji vzpenjali za 846 metrov nadmorske višine, kar je za 200 m manj kot pred petimi leti v Riu. V primerjavi s tisto preizkušnjo bo letošnja tudi krajša, in sicer za 10,3 kilometra.

icon-expand Primož Roglič se na cestni dirki ni vmešal v boj za medalje, a računa, da bo tokrat drugače. FOTO: STA

Kaj bo pripravil Roglič?

V normalnih okoliščinah bi dvakratni zaporedni zmagovalec dirke po Španiji zagotovo sodil v sam vrh favoritov. Stavnice ga visoko uvrščajo tudi tokrat, a je njegova forma pod velikim vprašajem. Na cestni dirki ni mogel slediti najboljšim, zaključil jo je na 28. mestu, zato še ni povsem jasno, kako uspešno mu je uspelo sanirati poškodbo, ki jo je staknil ob padcu na tretji etapi dirke po Franciji in zaradi katere je moral Tour predčasno zapustiti. Roglič je v minulih dneh povedal, da je pripravljen odstopiti svoje mesto nekomu izmed preostale slovenske kolesarske trojice, a do spremembe naposled ni prišlo. Kljub vsej smoli in ne prav vzpodbudnim predstavam v zadnjem času, pa ga med favorite še naprej uvršča tudi priznani portal Cyclingnews. "Priprave na sredino dirko so bile zanj daleč od idealnih. Če bi bil na vrhuncu moči, bi zagotovo lahko napadel zlato medaljo. A zdi se, da bi mu proga z ravnimi odseki, eksplozivnimi klanci in tehničnimi spusti morala ustrezati. Vse bo odvisno od dnevne forme," so o Rogliču zapisali v napovedi dirke.

V Riu de Janeiru si je naslov olimpijskega prvaka v vožnji na čas pripeljal Fabio Cancellara, drugi je bil Tom Dumoulin z zaostankom 47 sekund, še 15 več pa je zaostal bronasti Chris Froome. Od tistih, ki so pred petimi leti končali v prvi deseterici, bo tokrat startalo šest kolesarjev. Poleg Rogliča in Dumoulina so to še Geraint Thomas, Maciej Bodnar, Nelson Oliveira in Ion Izagirre.

icon-expand Filippo Ganna je lani v domači Imoli slavil naslov prvaka v kronometru. FOTO: AP