Kovčke za Tokio spakirala tudi ministrica. Kustečeva gre med kolesarje in košarkarje

Letošnje olimpijske igre bodo potekale pod sloganom Združeni v čustvih, odvijale pa se bodo med 23. julijem in 8. avgustom 2021. Športnice in športniki bodo tekmovali v 33 športnih panogah, na tokratnih OI pa bo nastopilo kar 54 slovenskih športnic in športnikov.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport se bo v petek ob 20. uri po lokalnem času najprej udeležila svečanega odprtja iger, v soboto pa si bo ogledala cestno kolesarsko dirko, kjer bodo tekmovali Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jan Polanc in Jan Tratnik, pa tudi finale tekme v strelstvu za ženske, kjer v disciplini z zračno puško na 10 m tekmuje Živa Dvoršak. V nedeljo se bo udeležila sprejema ob Pogačarjevem odhodu na Veleposlaništvu RS v Tokiu, nato si bo ogledala, kako bo na tatami stopil Adrian Gomboc ter kako se bosta z brzicami borila Benjamin Savšek in Eva Terčelj. V ponedeljek bo stiskala pesti za Luko Dončića in ostale košarkarje na parketu, kjer se bodo merili z Argentinci, nato pa še borbo judoistke Kaje Kajzer.