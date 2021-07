La Nacion: Dončić je sonce, njegovi soigralci pa planeti, ki krožijo okoli njega

Igra Luke Dončića danes zjutraj ni navdušila le Slovenije, o 48 točkah, njegovi življenjski predstavi in superiornosti poročajo z vseh koncev sveta. Klanjajo se mu tako argentinski kot španski mediji, z razliko, da so eni že preživeli vihar slovenskega virtuoza, druge pa ta še čaka.

Eden od osrednjih časnikov v Argentini La Nacion je Luko Dončića označil za sonce. "Slovenija je kot osončje. Dončić je sonce, njegovi soigralci pa planeti, ki krožijo okoli njega," je zapisal novinar. "Zvezdnik Dallas Mavericks je bil za Argentino kot hudič, ki je svojo ekipo pripeljal do prepričljive zmage. Z 48 točkami je že v uvodu pokazal, da je kralj Saitame. Ni bilo načina, da bi ga ustavili. To je bil njegov osebni šov in prepričan sem, da so v Ljubljani, njegovem rojstnem mestu, uživali že navsezgodaj. Njegova igra je umetnost. Ničesar se ne ustraši, giblje se naravno in graciozno," je zapisal La Nacion.

icon-expand Neustavljivi Luka Dončić FOTO: AP

V nadaljevanju članka sledi izjava selektorja Sergia Hernandeza za argentinsko državno televizijo. Na novinarski konferenci po tekmi je trener dejal, da je Luka Dončić najboljši igralec na svetu, za TV Publica pa je dodal: "Nismo imeli nobene možnosti. Dončić je počel, kar je hotel. Skušali smo ga ustaviti na različne načine, a brez uspeha. Dosegel je 48 točk, a bi jih z lahkoto tudi 60." Tudi najbolj znani argentinski časnik Clarin ni mogel mimo slovenskega superzvezdnika. Tekmo je opisal kot igro mačke z mišjo. "Slovenci so bili superiorni v vseh pogledih, Dončić pa neustavljiv."

Kapetan Luis Scola jim je po tekmi zaupal: "Odigrali so izjemno tekmo. Bili so veliko boljši. Imajo neverjetnega igralca, taki se rodijo enkrat na 20, 30 ali 40 let. Trpeli smo vseh 40 minut." Športni časnik Ole večino prostora tudi med igrami namenja nogometu, v posebnem zavihku pa je na kratko povzel dogajanje v Tokiu. O košarkarski tekmi je Ole zapisal, da je Argentina startala s porazom, in ob tem dodal zapis njihovega nekdanjega zvezdnika Manuela Ginobila na Twitterju. "Izjemna prevlada Dončića. 31 točk ob polčasu. Kakšna zver." Luka Dončić zaseda tudi naslovnice španskih medijev, kjer si Ljubljančana lastijo zaradi njegove epizode v Real Madridu. Marca iz Madrida je zapisala, da imajo olimpijske igre že prvega zvezdnika. "To je Luka Dončić, ki je z 48 točkami in predstavo drugih dimenzij izbrisal Argentino."

"Epsko, stratosferno, neponovljivo ... Težko je najti nove superlative za igro Luke Dončića. Slovenec vsako tekmo spremeni v zgodovino košarke. Najprej si je podredil Evropo, nato ligo NBA, zdaj si bo še olimpijske igre," so zapisali pri Marci. Španski časnik je še izpostavil, da je bila to najboljša predstava Dončića v njegovi karieri. Za dve točki je namreč presegel rekord iz lige NBA in tekmo po 31 minutah na parketu končal s statističnim indeksom 49. Športni dnevnik As, prav tako iz Madrida, je v naslovu tekme zapisal 'Pošastni Dončić', v tekstu pa izpostavil, da je Dončić izbranec, ki ne uživa le v doseganju točk, še bolj mu godi, ko razigrava soigralce.

