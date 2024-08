Potem ko so Slovenci prvi del tekmovanja sklenili na drugem mestu v skupini A za Nemčijo ter pred Španijo in Švedsko, so v četrtfinalu po selitvi v Lille na nogometni stadion Pierre Mauroy ugnali Norveško s 33:28 in prvič v zgodovini napredovali v polfinale OI.

Doslej so najdlje prišli do četrtfinala leta 2000 v Sydneyju in pred osmimi leti v Riu de Janeiru. V Braziliji je bila na poti do morebitnega polfinala usodna prav Danska.

Na igrišču je bil takrat tudi Uroš Zorman, zdajšnji selektor, ki je vodenje reprezentance prevzel pred dobrima dvema letoma. Od takrat je varovancem skušal vcepiti predvsem ekipni duh in povezanost. Nekaj, kar na tem turnirju Slovenci stopnjujejo iz dvoboja v dvoboj.

"V večini smo skupaj od prvega dne, odkar sem prevzel vodenje reprezentance in vedno sem poudarjal pomen ekipe. V tem pogledu smo na dolgi rok napredovali. Zmeraj na koncu zmaga ekipa," je v pogovoru za STA poudaril 44-letni Ljubljančan.

"Kljub temu da kdaj tudi ekipa izvrže izstopajoče posameznike, kar je povsem normalno, vseeno delujemo kot eno. To je ena velika družina in če ne bo v tej družini vse, kot mora biti, lahko imaš najboljše igralce na svetu, pa ti ne bodo pomagali veliko. Mogoče za tekmo, dve, na dolgi rok pa zagotovo ne," je še o povezanosti tako igralskega kot strokovnega štaba razlagal Zorman.

Po njegovem mnenju so bolj kot sami uspehi pomembne vrednote, ki te krasijo skozi kariero. In tudi to je želel vcepiti v reprezentanco, ki se zdi, da je pripravljena drug za drugega žrtvovati vse.

"V prvi vrsti moraš biti človek. Lahko si najboljši športnik na svetu, a če si slab človek, kaj ti ostane po koncu kariere? Nič ti ne pomaga šest olimpijskih kolajn, če se po koncu kariere z nikomer ne moreš usesti na kavi in normalno pogovoriti. To je moje in tudi naše vodilo skozi življenje," je še filozofsko pristavil slovenski selektor.

Je pa hitro poudaril tudi športni vidik vodenja izbrane vrste: "Seveda pa moramo tudi malce modernizirati rokomet, igrati hitro in tudi to bi rekel, da nam na trenutke uspeva."