Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Anamarija Lampič po OI razočarana, a vztraja: Ni mi žal, da sem prestopila v biatlon

Anterselva, 19. 02. 2026 16.14 pred 1 uro 4 min branja 9

Avtor:
STA
Anamarija Lampič

Anamarija Lampič je prvič od prestopa iz smučarskega teka pred štirimi leti na zimskih olimpijskih igrah nastopila v biatlonu. Te se niso razpletle po njenih željah, posledice je pustila tudi bolezen pred igrami. Kot je povedala v pogovoru za STA, kljub padcu v formi v zadnjih tednih trenutno ne razmišlja, da bi biatlon zapustila.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

"Počutje ni bilo najboljše, že celo leto ni. To je realnost po vseh boleznih, ne počutim se močno, niti energijsko nisem tam, kjer bi lahko bila. Skušam rešiti sezono, kolikor se je še da rešiti," je razočarana Anamarija Lampič, a z nasmehom na obrazu, dejala po sredini štafetni tekmi.

V boljše nastope na igrah je posegla januarska bolezen, medtem ko se na strelišču še vedno ni najbolje znašla. Na obeh posamičnih tekmah je bila daleč od najboljših. Na 15 km s posamičnim startom je na štirih strelskih postankih zgrešila osem strelov in bila 75., na 7,5 km dolgem sprintu pa po šestih zgrešenih strelih (tri leže, tri stoje) 78.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

Za razliko od posamičnih tekem je v ženski štafetni tekmi strelski nastop leže opravila z odliko, več težav je bilo stoje. "Edina svetla točka iger je bilo sredino streljanje leže, kjer se mi je vse izšlo. Stoje je bilo kar mučno, veliko napak in nikomur ne privoščim tako zahtevnega streljanja, ko se toliko 'rukaš'," je povedala.

Ko je maja 2022 po koncu sezone iz smučarskega teka prestopila v biatlon, je bil pogled usmerjen proti ZOI v Milanu in Cortini. Meni, da ji je prehod dobro uspel, zato še toliko bolj boli bolezen, s katero se je soočala tik pred začetkom iger.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

"Od zadnjih OI sem dobro prestopila v biatlon. Vsako leto so bili rezultati boljši. Zdaj je prišlo do padca, a se pri tem zagotovo lahko ozrem na vse bolezni. Če v takšnem vrhunskem športu nisi stoodstoten, nimaš kaj iskati. Dvakrat sem bila bolna, čim prej si želiš priti nazaj, se prilagajati in poiskati kakšno bližnjico, ampak tako ne gre. V športu bližnjic ni, tako pač je. To je to od sezone," je ocenila.

To so bile zanjo tretje igre, dvakrat (2018, 2022) je na njih nastopila kot smučarska tekačica, a obakrat ostala brez želenega odličja. V svoji prejšnji panogi je sicer osvojila tri medalje na svetovnih prvenstvih (eno srebrno, dve bronasti), tri posamične zmage in 14 uvrstitev na zmagovalni oder v svetovnem pokalu, leta 2021 pa je dvignila mali kristalni globus za sprinterski seštevek.

Odkar je prestopila v biatlon, je stopnjevala rezultate in v lanski sezoni zabeležila dve uvrstitvi na zmagovalni oder v svetovnem pokalu. Tretja je bila v francoskem Le Grand Bornandu in na domači Pokljuki.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

Kljub padcu v formi v zadnjih tednih biatlona ne zapušča: "Da bi končala z biatlonom, še ni na vidiku. Bomo videli, kako bo do naslednjih OI, vseeno so do njih spet štiri leta. Predaleč je še, da bi o tem govorila," je dejala.

Ob tem je razkrila, da je med igrami pogledala tudi nekaj tekaških tekem, kjer rekorde v številu zlatih medalj ruši norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo.

Preberi še Klaebo nadaljuje z dominacijo, na večni lestvici zgolj za Phelpsom

"Med svetovnim pokalom imamo tekme na isti dan, zato je tekme težko gledati in spremljati. Moram priznati, da sem na teh igrah pogledala sprint in še nekaj drugih tekem. Normalno je, da tudi malo pokukam, če izhajam iz teh vod. Ni mi žal, da sem prestopila v biatlon, toda nikoli ne bom rekla, da ne bi startala tudi kakšne tekaške tekme," je nasmejano priznala.

Biatlonci se sicer na igrah merijo na prizorišču v Anterselvi, ki ga zelo dobro poznajo že iz svetovnega pokala, zato občutki na tekmah niso bistveno drugačni. "Vsi smo tega prizorišča že navajeni. Gledalcev je skoraj enako kot vsako leto. Prvih nekaj dni smo se opazovali, kdo ima kakšne drugačne drese, drugače pa nič posebnega."

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

Ker so igre razpršene od Milana do celotnih italijanskih Dolomitov in so biatlonci odmaknjeni od preostalih športnikov, pravi, da je vzdušje nekoliko drugačno kot na preteklih igrah.

"Na prejšnjih dveh sem doživela pravo olimpijsko vas. Stanovali smo v blokih, kjer smo imeli svoj del. V vasi so bili vsi športniki, lahko si srečal zvezde. Zagotovo je tukaj drugače, osebno nisem srečala nobenega drugega športnika razen biatloncev, tako da je bolj podobno svetovnemu pokalu," je pojasnila.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič
FOTO: Profimedia

Za konec sezone biatlonke in biatlonce čakajo še tri preizkušnje v svetovnem pokalu. Prvo prizorišče po ZOI bo v začetku marca finski Kontiolahti. Naslednja postojanka bo estonska Otepää, zaključek sezone pa bo gostil norveški Oslo.

"Čaka nas še zadnja triada, bolj skandinavska. Bomo videli, kako se je sploh lotiti. Najprej gremo malo domov spočiti glavo, nato pa še zadnji del sezone opraviti čim bolje, kolikor se da še rešiti sezono in to vzeti kot motivacijo za naprej," je sklenila.

anamarija lampič biatlon olimpijske igre zoi 2026

Fontana z rekordom osvojila že 14. olimpijsko medaljo v Milanu

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trembalajek
19. 02. 2026 17.35
Anamarija predlagam ti, da se razorožiš in puško neseš na policijo, saj si očitno mirovnica in ti je težko v karkoli streljati, pa čeprav je samo tarča.
Odgovori
0 0
petka5
19. 02. 2026 17.27
Ce tebi ni zal zakaj bi se mi sekirali glede tega...
Odgovori
-1
0 1
a.kralj1994
19. 02. 2026 17.22
Normalno, da mora to izjaviti...kaj pa naj drugega...jaz bi ji edino rekel, da ji nihče ne bo zameril, če se vrne nazaj med teke...nihče ne bo hud...nasprotno...vsi bomo ploskali in še bolj jo spodbujali, ker tam pa res lahko osvoji medalje in zmage...to je samo moje mnenje...
Odgovori
+1
1 0
flisd
19. 02. 2026 17.16
Kaj ti pa preostane na koncu??? A boš prestopila v še en šport?
Odgovori
+2
3 1
Trembalajek
19. 02. 2026 17.37
Menda bo poizkusila še z nordijsko kombinacijo. Tek obvlada, skoke bo pa tudi natrenirala. Če jih Nika obvlada, ...
Odgovori
0 0
oježeš
19. 02. 2026 17.12
Pravilno, naj vztraja. Po prestani bolezni pa res ne moreš biti v polni kondiciji. Streljanje bo že še izboljšala, samo treba bo še trenirati. Zanimivo, kako hitro se obrnejo tisti, ki so te še včeraj povzdigovali v nebo.
Odgovori
-2
0 2
Komentator aligator
19. 02. 2026 16.55
Ni bilo prave družbe v ol.vasi.🙁
Odgovori
+3
4 1
bandit1
19. 02. 2026 16.46
Mi smo razočarani. Plačaj privat ekipo in tekmuj lahko zase ne za nas.
Odgovori
+4
5 1
Komentator aligator
19. 02. 2026 16.56
So jo nadrejeni prepričali da jo rabijo
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Vaš otrok bo odnesel to v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Znana Slovenka tik pred porodom zapustila dom – kaj se dogaja?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju jemljete skupaj?
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
Pomembno obvestilo za vse gledalce Kmetije
vizita
Portal
Zaradi debelosti so ji rekli, da ne bo imela otrok. Nato je izgubila 90 kilogramov in presenetila vse
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Simptom, ki lahko pomeni resno bolezen
Ali pršice povzročajo smrčanje?
Ali pršice povzročajo smrčanje?
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
To lahko močno slabša vašo kvaliteto spanca
cekin
Portal
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Jaffa kroglice: hitra sladica brez peke, ki bo navdušila tudi otroke
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Sanje Grofov
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534