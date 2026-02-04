Lindsey Vonn na olimpijski smuk z opornico

Lindsey Vonn, povratnica na veliko sceno in zmagovalka 84 tekem v svetovnem pokalu, je pri 41 letih še vedno lačna zmag. Njen primarni cilj po vrnitvi v karavano s titanovo protezo v desnem kolenu po več kot petletni odsotnosti je bil nastopiti na petih olimpijskih igrah, 24 let po prvih leta 2002. Vse je šlo dobro do 30. januarja, ko je med smukom v Crans-Montani v Švici grdo padla. Strgana sprednja križna vez v levem kolenu pa naj ne bi predstavljala prevelike ovire za ameriško borko.

Lindsey Vonn po padcu v Crans-Montani FOTO: AP

Vonn navdihuje številne zvezdnike

41-letni Američanki so izražali podporo njeni kolegi iz moškega dela karavane, ki so v Bormiu opravili prvega od treh preizkusov zahtevne proge Stelvio, na kateri se bodo alpski smučarji za olimpijsko zlato borili v soboto. "Je ena največjih vseh časov. Vrnila se je po toliko poškodbah in uprizorila toliko neverjetnih povratkov. Upam, da bo v nedeljo lahko tekmovala in osvojila medaljo," je v mešani coni po prvem uradnem treningu na sloviti progi Stelvio dejal najboljši smučar zadnjih let Marco Odermatt.

Marco Odermatt na treningu v Bormiu FOTO: AP

"Nekaj nas je tukaj, ki tekmujemo brez sprednje križne vezi, ampak da bo tekmovala le teden dni po padcu in poškodbi, je neverjetno. Navdihuje nas vse," se je Američanki poklonil Vincent Kriechmayr, dvakratni svetovni prvak v smuku in superveleslalomu. "Njen padec ni bil videti lepo. Upam, da bo lahko smučala, ne da bi tvegala nove poškodbe," se je odzval Dominik Paris, italijanski favorit domačih iger v hitrih disciplinah. Sam je imel podobno izkušnjo: "Enkrat sem tudi sam hotel nastopiti v Kitzbühelu, potem ko sem si dan prej strgal sprednjo križno vez, a na dan tekme sem hitro ugotovil, da to ne bo mogoče. Bomo videli. Pogosto je bila poškodovana, ve, kako se s tem spopasti. Upam pa, da ne bo naredila napake, ko bo začela tekmo."

Dominik Paris po treningu na sloviti progi Stelvio FOTO: AP

Kaj pravi stroka?