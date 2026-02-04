Naslovnica
Olimpijske igre

Lindsey Vonn na olimpijski smuk z opornico

Cortina d'Ampezzo, 04. 02. 2026 19.25 pred 30 minutami 3 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Lindsey Vonn

Lindsey Vonn tudi huda poškodba ne ovira pri zasledovanju olimpijskega cilja. Američanka ne namerava predati boja za drugo zlato na olimpijskih smukih po letu 2010. Želi si nastopiti na nedeljskem ženskem smuku v Cortini d'Ampezzo. Po napovedih bo nosila opornico za stabilizacijo poškodovanega kolena.

Lindsey Vonn, povratnica na veliko sceno in zmagovalka 84 tekem v svetovnem pokalu, je pri 41 letih še vedno lačna zmag. Njen primarni cilj po vrnitvi v karavano s titanovo protezo v desnem kolenu po več kot petletni odsotnosti je bil nastopiti na petih olimpijskih igrah, 24 let po prvih leta 2002. Vse je šlo dobro do 30. januarja, ko je med smukom v Crans-Montani v Švici grdo padla. Strgana sprednja križna vez v levem kolenu pa naj ne bi predstavljala prevelike ovire za ameriško borko.

Lindsey Vonn po padcu v Crans-Montani
Lindsey Vonn po padcu v Crans-Montani
FOTO: AP

Vonn navdihuje številne zvezdnike

41-letni Američanki so izražali podporo njeni kolegi iz moškega dela karavane, ki so v Bormiu opravili prvega od treh preizkusov zahtevne proge Stelvio, na kateri se bodo alpski smučarji za olimpijsko zlato borili v soboto. "Je ena največjih vseh časov. Vrnila se je po toliko poškodbah in uprizorila toliko neverjetnih povratkov. Upam, da bo v nedeljo lahko tekmovala in osvojila medaljo," je v mešani coni po prvem uradnem treningu na sloviti progi Stelvio dejal najboljši smučar zadnjih let Marco Odermatt.

Marco Odermatt na treningu v Bormiu
Marco Odermatt na treningu v Bormiu
FOTO: AP

"Nekaj nas je tukaj, ki tekmujemo brez sprednje križne vezi, ampak da bo tekmovala le teden dni po padcu in poškodbi, je neverjetno. Navdihuje nas vse," se je Američanki poklonil Vincent Kriechmayr, dvakratni svetovni prvak v smuku in superveleslalomu.

"Njen padec ni bil videti lepo. Upam, da bo lahko smučala, ne da bi tvegala nove poškodbe," se je odzval Dominik Paris, italijanski favorit domačih iger v hitrih disciplinah. Sam je imel podobno izkušnjo: "Enkrat sem tudi sam hotel nastopiti v Kitzbühelu, potem ko sem si dan prej strgal sprednjo križno vez, a na dan tekme sem hitro ugotovil, da to ne bo mogoče. Bomo videli. Pogosto je bila poškodovana, ve, kako se s tem spopasti. Upam pa, da ne bo naredila napake, ko bo začela tekmo."

Dominik Paris po treningu na sloviti progi Stelvio
Dominik Paris po treningu na sloviti progi Stelvio
FOTO: AP

Kaj pravi stroka?

Gre za drzno potezo, s katero Američanka igra rusko ruleto s svojim zdravjem. Strokovnjaki s področja ortopedije so prepričani, da je s pravilnim ravnanjem mogoče preprečiti negativne posledice. "Sprednja križna vez je bistveni element stabilnosti kolena, zlasti pri smučanju, ko je koleno pod kotom 90 stopinj, smuči pa ponavadi povzročijo rotacijo golenice," je pojasnil Stephane Bulle, zdravnik francoskih državnih alpskih smučarskih ekip.

"Ko vezi nimate več, je največje tveganje, da koleno postane nestabilno in se golenica izpahne pod stegnenico, kar vodi do sekundarnih poškodb," dodaja doktor Bertrand Sonnery-Cottet, ortopedski kirurg, ki je operiral številne nogometaše in smučarje. Vonn bo nosila opornico. "To je zglobna opornica za koleno, ki stabilizira koleno bočno in preprečuje drsenje golenice glede na stegnenico. Deluje dobro," zagotavlja Bulle.

olimpijske igre lindsey vonn smuk poškodba

KOMENTARJI2

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Voly
04. 02. 2026 19.46
Ženska se ima za supermenko. Upam, da ji ne bo nekoč žal. Ker s potrganimi križnimi vezmi ne moreš smučati, ali pa samo nakladajo, da ima potrgane!
medŠihtom
04. 02. 2026 19.46
ta oseba je slab zgled mladim generacijam. brezglava kamikaza. itak vsi vemo rezultat že vnaprej.
bibaleze
