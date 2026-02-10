Lindsey Vonn ni edina, ki se je huje poškodovala na smuku

Cande Moreno se je na svojem prvem nastopu na olimpijskih igrah poškodovala pri pristanku po skoku. Padec je povzročil pretrganje križnih vezi levega kolena pa tudi vezi palca na roki. Kot je smučarka v ponedeljek pojasnila na Instagramu, bo operirana čez nekaj tednov, a se je okrevanje že začelo.

"To ni objava, za katero sem mislila, da jo bom delila med temi olimpijskimi igrami," je dejala Moreno.

Tako Lindsey Vonn kot tudi Moreno je na progi oskrbela reševalna služba, nato pa so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, vendar po poročanju številnih medijev nesreča Moreno ostaja v senci.