Lindsey Vonn ni edina, ki se je huje poškodovala na smuku

Cande Moreno se je na svojem prvem nastopu na olimpijskih igrah poškodovala pri pristanku po skoku. Padec je povzročil pretrganje križnih vezi levega kolena pa tudi vezi palca na roki. Kot je smučarka v ponedeljek pojasnila na Instagramu, bo operirana čez nekaj tednov, a se je okrevanje že začelo.
"To ni objava, za katero sem mislila, da jo bom delila med temi olimpijskimi igrami," je dejala Moreno.
Tako Lindsey Vonn kot tudi Moreno je na progi oskrbela reševalna služba, nato pa so ju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, vendar po poročanju številnih medijev nesreča Moreno ostaja v senci.
Ameriška šampionka Vonn si je na smukaški tekmi zlomila levo nogo. Na start olimpijske preizkušnje se je sicer podala s strgano sprednjo križno vezjo, saj je tudi na zadnji tekmi svetovnega pokala pred olimpijskimi igrami grdo padla. Za stabilizacijo kolena je zato na smukaški tekmi v nedeljo nosila posebno opornico.
Padec, ki je za približno pol ure prekinil smukaško tekmo, je presenetil navijače in smučarsko skupnost. Kot je smučarka povedala po operaciji v Trevisu, ne obžaluje ničesar.
Ob padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala več operacij. "Čeprav olimpijskih iger nisem končala tako, kot sem upala, in kljub hudi fizični bolečini, ki jo je povzročil padec, ne obžalujem ničesar," je poudarila 41-letna ameriška šampionka.
