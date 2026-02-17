Naslovnica
Olimpijske igre

Vonnova brez filtrov o povratku v domovino: Komaj čakam peto operacijo

Saint Paul, 17. 02. 2026 19.25 pred 52 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ž.Ž.
Lindsey Vonn je s sledilci delila, kako je izgledala njena pot v domovino.

Ameriška smučarka Lindsey Vonn je po povratku v domovino na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, v katerem je prikazala, kako je izgledala njena zapletena pot v ZDA. Pred kraljico hitrosti, ki se je hudo poškodovala na smuku, je še dolgo okrevanje. Prestala je že štiri operacije, pod nož pa bo morala še vsaj enkrat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moja noga je še vedno v koščkih ... toda končno sem DOMA!" je na družbenem omrežju Instagram zapisala Lindsey Vonn.

Za Američanko je bilo to verjetno deset najtežjih dni v njeni karieri. Potem ko si je v nedeljo, 8. februarja, na smuku ob grdem padcu zlomila levo golenico, je v bolnišnici v Trevisu prestala štiri operacije, v ponedeljek pa se je lahko končno vrnila v domovino.

Smučarska šampionka, ki se še vedno ne more samostojno premikati, je na družbenih omrežjih delila, kako je potekala njena pot v ZDA.

Z oddelka za intenzivno oskrbo so jo z reševalnim vozilom odpeljali do letališča, od koder je z zasebnim letalom letela čez lužo, nato pa jo je reševalno vozilo odpeljalo do domače bolnišnice. Tam naj bi prestala še peto operacijo zlomljene noge.

Preberi še Lindsey Vonn zapustila bolnišnico v Trevisu

"Hvaležna sem vsem zdravstvenim delavcem, ki so mi pomagali vrniti se domov. Komaj čakam na naslednjo operacijo, ko se bom lahko končno rešila zunanjega kovinskega fiksatorja in se bom lahko več premikala," je na svojem Instagram profilu zapisala Američanka.

Priznava tudi, da se resnosti poškodbe še vedno ne zaveda povsem in da še ni prepričana, kaj jo čaka v prihodnosti. "Moja poškodba je bila precej hujša kot le zlom noge. Še vedno dojemam vse skupaj, kaj to pomeni, in kakšna pot me čaka. Več informacij pa bom z vami delila v prihodnjih dneh," je obljubila Vonnova, ki se je obenem svojim sledilcem zahvalila za naklonjenost in podporo.

lindsey vonn alpsko smučanje zoi 2026

Štiri osvojene medalje: koliko bodo zanje dobili naši športniki?

Italijanske oblasti se pripravljajo na morebiten Trumpov obisk olimpijskih iger

KOMENTARJI8

kalašnik
17. 02. 2026 20.23
ta je bolj vesela operacij kot , če bi dobila medaljo
Odgovori
0 0
testosteron
17. 02. 2026 20.09
In je spet v središču pozornosti - iz napačnih razlogov !...
Odgovori
+1
1 0
Dinho8O
17. 02. 2026 20.04
Carica.
Odgovori
+1
1 0
printer
17. 02. 2026 20.00
Prav smešno, kako vsiljujete te članke o njej...to spada v rubriko Šport, kot drugo pa vse ima svoje meje...
Odgovori
+0
2 2
Artechh
17. 02. 2026 19.59
denarja pa, zeleno pa, ...
Odgovori
+2
2 0
The T3chnics
17. 02. 2026 19.56
Brez katerega filtra pa... dpf, klima, mogoče brez športnega filtra tistega koničnega?
Odgovori
+1
2 1
Desno
17. 02. 2026 19.55
Od kje ji ta volja ta moč.... Ta pozitiva..drugo leto spet zmaga na tekmi svetovnega pokala
Odgovori
+1
2 1
4krogci
17. 02. 2026 20.14
Nasledno leto ravno ne…ma na naslednjih olimpijskih je pa vse mogoce. To je to ko si sportnik po dusi! Ne pa cilj je da prismucam do konca!
Odgovori
0 0
