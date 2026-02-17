Vonnova brez filtrov o povratku v domovino: Komaj čakam peto operacijo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Moja noga je še vedno v koščkih ... toda končno sem DOMA!" je na družbenem omrežju Instagram zapisala Lindsey Vonn. Za Američanko je bilo to verjetno deset najtežjih dni v njeni karieri. Potem ko si je v nedeljo, 8. februarja, na smuku ob grdem padcu zlomila levo golenico, je v bolnišnici v Trevisu prestala štiri operacije, v ponedeljek pa se je lahko končno vrnila v domovino.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Lindsey Vonn je s sledilci delila, kako je izgledala njena pot v domovino. Instagram

Smučarska šampionka, ki se še vedno ne more samostojno premikati, je na družbenih omrežjih delila, kako je potekala njena pot v ZDA. Z oddelka za intenzivno oskrbo so jo z reševalnim vozilom odpeljali do letališča, od koder je z zasebnim letalom letela čez lužo, nato pa jo je reševalno vozilo odpeljalo do domače bolnišnice. Tam naj bi prestala še peto operacijo zlomljene noge.