Vonnova brez filtrov o povratku v domovino: Komaj čakam peto operacijo

"Moja noga je še vedno v koščkih ... toda končno sem DOMA!" je na družbenem omrežju Instagram zapisala Lindsey Vonn.
Za Američanko je bilo to verjetno deset najtežjih dni v njeni karieri. Potem ko si je v nedeljo, 8. februarja, na smuku ob grdem padcu zlomila levo golenico, je v bolnišnici v Trevisu prestala štiri operacije, v ponedeljek pa se je lahko končno vrnila v domovino.
Smučarska šampionka, ki se še vedno ne more samostojno premikati, je na družbenih omrežjih delila, kako je potekala njena pot v ZDA.
Z oddelka za intenzivno oskrbo so jo z reševalnim vozilom odpeljali do letališča, od koder je z zasebnim letalom letela čez lužo, nato pa jo je reševalno vozilo odpeljalo do domače bolnišnice. Tam naj bi prestala še peto operacijo zlomljene noge.
"Hvaležna sem vsem zdravstvenim delavcem, ki so mi pomagali vrniti se domov. Komaj čakam na naslednjo operacijo, ko se bom lahko končno rešila zunanjega kovinskega fiksatorja in se bom lahko več premikala," je na svojem Instagram profilu zapisala Američanka.
Priznava tudi, da se resnosti poškodbe še vedno ne zaveda povsem in da še ni prepričana, kaj jo čaka v prihodnosti. "Moja poškodba je bila precej hujša kot le zlom noge. Še vedno dojemam vse skupaj, kaj to pomeni, in kakšna pot me čaka. Več informacij pa bom z vami delila v prihodnjih dneh," je obljubila Vonnova, ki se je obenem svojim sledilcem zahvalila za naklonjenost in podporo.
