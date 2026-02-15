Lisa Vittozzi Italiji pristreljala novo zlato

Lisa Vitozzi FOTO: Profimedia

Od samega začetka so bile v boju za kolajno zmagovalka sprinta Norvežanka Maren Kirkeeide, tretje uvrščena Francozinja Lou Jeanmonnot in peto uvrščena s sprinta Vittozzi, ki je vodstvo prevzela po drugem streljanju, ko je Norvežanka morala v kazenski krog. Ko je Lou Jeanmonnot na tretjem postanku drugič zavila v kazenski krog, sta se za zlato borili le še dve. In na domačem strelišču je imela v finišu mirnejšo roko Vittozzi, ki si je pri 31 letih ob zlatu priborila prvo posamično olimpijsko kolajno, v Anterselvi pa je že bila srebrna z mešano štafeto.

Kirkeeidejeva je dala tekmicam priložnost, da jo prehitijo, ko je na zadnjem streljanju še dvakrat zavila v kazenski krog, kar je izkoristila Finka Suvi Minkkinen, ki se je s strelsko ničlo v zadnji krog podala s tremi sekundami prednosti, a je bila Norvežanka v zadnjih dveh kilometrih močnejša. Lou Jeanmonnot je kolajno izgubila prav na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še tretjič in bila četrta. Slovenski biatlonki sta nastop v skupinskem startu zastreljali. Vnovič je bila v smučini zelo hitra Polona Klemenčič, ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 25. nazadovala na 28. mesto. Lena Repinc, ki je tekmo začela kot 21., se je po štirih napakah na strelišču uvrstila na 32. mesto.

"Na drugem streljanju sem morala popravljati nastanitev na puški na tisti iz prvega postanka. Nato se mi ni sprožil strel in sem morala uporabiti rezervni naboj, ki je šel mimo tarče. Dva zgrešena strela sta bila preveč za današnjo tekmo. Na progi sem se sicer počutila dobro, najtežji del je bil pri izhodi iz strelišča. Sem dobro pripravljena za tek, gre mi dobro, a v biatlonu je tudi streljanje, ki mi ne gre," je dejala Klemenčič. Tako kot Repinc se že veseli štafetne tekme, s katero bodo Slovenke končale OI. "Upam, da bom prav na zadnji tekmi teh OI popravila streljanje stoje, ki mi tu povzroča največ težav," je dodala Klemenčič.

Repinc je imela pred OI tiho željo, da bi nastopila še na tekmi s skupinskim startom. "To se mi ni izšlo. Bilo je preveč zgrešenih strelov, sploh na prvem postanku sem imela serijo previsokih strelov. Med tekom sem se dobro počutila, le z zadnjo ravnino nisva prijateljici in sem izgubila tam eno mesto. Tudi smuči so bile konkurenčne, vendarle z nastopom nisem najbolj zadovoljna," je dodala Repinc. Do konca biatlonskega dela OI sta še obe štafetni tekm, na posamični s skupinskim startom pa bo po preračunavanju uvrstitev in točkovanj iz slovenske vrste nastopil le Jakov Fak.

