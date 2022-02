Mastnak: Videl sem se že kot olimpijskega prvaka

"Vse je pripravljeno za napad na kolajne," je na novinarski konferenci pred odhodom v Peking dejal trener slovenske reprezentance, Izidor Šušteršič , katerega optimistične napovedi so se uresničile. Še več, tekmovalci so njegova pričakovanja presegli, saj si odličij v obeh konkurencah zagotovo ni obetal.

V glavi je sicer zagotovo imel le fante, še posebej Mastnaka, ki je že dalj časa napovedoval, da bi lahko bil po Žanu Koširju drugi slovenski deskar z olimpijskim odličjem. Na prejšnjih igrah je v osmini finala za le stotinko izgubil proti poznejšemu prvaku, Švicarju Nevinu Galmariniju . Po igrah je še naprej nizal uspehe in zmagoval v svetovnem pokalu, postal pa je tudi svetovni podprvak in dobitnik malega kristalnega globusa za zmago v seštevku svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu.

Odličen na Kitajskem

Tudi v letošnji sezoni je kazal odlične predstave. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v Simonhöheju je bil drugi, na Kitajsko pa odpotoval samozavesten in prepričan, da je lahko na tekmi zelo visoko. To je dokazal s četrtim mestom v kvalifikacijah, nato pa je v izločilnih bojih po vrsti premagal Nemca Yannicka Angenenda, Poljaka Oskarja Kwiatkowskega in v polfinalu še olimpijskega prvaka iz Sočija, ameriškega Rusa Victorja Wilda, ki je na koncu zasedel tretje mesto.

V finalu je Slovenca čakal Avstrijec Benjamin Karl, bržkone najboljši deskar zadnjega desetletja, specialist za velike tekme, dobitnik osmih kolajn s svetovnih prvenstev in dveh olimpijskih. Zlata mu je sicer še manjkala, jo je pa osvojil tokrat, čeprav je bil že v izgubljenem položaju. Približno na sredini proge je storil napako, pred njo in po njej zaostajal, na žalost slovenskih navijačev pa se je napaka pripetila tudi Celjanu, ki je zaostal in ciljno črto prečkal z rokama na glavi. Zavedal se je zamujene priložnosti.