Med olimpijskim finalom ji je iz žepa padel telefon

Zadnji dan olimpijskih iger je bil na sporedu tudi finale v snežnem žlebu za ženske. A impresivne prvine v zraku je zasenčil incident komaj 17-letne Mische Thomas , ki ji je med skokom iz žepa padel mobilni telefon.

Telefon je obležal v snegu, nato pa ga je pobral eden od snemalcev. Thomasova je olimpijske igre končala na osmem mestu.

"Noro doživetje. To, da imam tukaj ob sebi svojo ekipo in družino, je nekaj posebnega. Predstavljati državo je največja čast, moram se uščipniti, da verjamem, da je to res," je po tekmovanju povedala za Olimpijski komite Nove Zelandije.

Zlato je osvojila Kitajka Eileen Gu, srebro Li Fanghui prav tako s Kitajske, bron pa Zoe Atkin iz Velike Britanije.