ZOI 2026
Olimpijske igre

Med olimpijskim finalom ji je iz žepa padel telefon

Livigno, 22. 02. 2026 12.56

Avtor:
N.L.
Mischi Thomas iz žepa padel telefon

Nadvse nenavaden pripetljaj na finalu olimpijskega smučanja prostega sloga za ženske. 17-letni Novozelandki Mischi Thomas je v žlebu med nastopom iz žepa padel mobilni telefon.

Zadnji dan olimpijskih iger je bil na sporedu tudi finale v snežnem žlebu za ženske. A impresivne prvine v zraku je zasenčil incident komaj 17-letne Mische Thomas, ki ji je med skokom iz žepa padel mobilni telefon.

Telefon je obležal v snegu, nato pa ga je pobral eden od snemalcev. Thomasova je olimpijske igre končala na osmem mestu.

"Noro doživetje. To, da imam tukaj ob sebi svojo ekipo in družino, je nekaj posebnega. Predstavljati državo je največja čast, moram se uščipniti, da verjamem, da je to res," je po tekmovanju povedala za Olimpijski komite Nove Zelandije.

Zlato je osvojila Kitajka Eileen Gu, srebro Li Fanghui prav tako s Kitajske, bron pa Zoe Atkin iz Velike Britanije.

Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Joakim
22. 02. 2026 14.05
In kaj je zdaj tu cudnega.
Odgovori
0 0
r h
22. 02. 2026 14.04
To pa je trot
Odgovori
0 0
galeon
22. 02. 2026 13.50
Zguba brez primere.
Odgovori
+4
4 0
bazilika555
22. 02. 2026 13.47
Norost vseh norosti! Ta gre gotovo tudi na WC s telefonom...
Odgovori
+8
8 0
Greznica
22. 02. 2026 13.47
in to je vredno objave? svaka vam čast .... hujš kot v kurniku
Odgovori
+2
5 3
anabanana
22. 02. 2026 13.45
Hahaaaaaa, in kaj zdaj, kaj je pa tu bistvo?
Odgovori
+4
4 0
Artechh
22. 02. 2026 13.43
Rabi za instant IG in TT fix ko bo lonec😂😂
Odgovori
-1
1 2
progresivnidaveknastanovanja
22. 02. 2026 13.41
Vec kot pol sportov na zimskih OI je za ukinitev, ta je eden izmed njih.
Odgovori
+5
6 1
Lens
22. 02. 2026 13.37
Naj me koklja brcne, če ni to višek zasvojenosti! Še dobro, da ni med vožnjo pogledala kaj je novega na Tiktoku!
Odgovori
+8
11 3
Uporabnik1935308
22. 02. 2026 13.35
INCIDENT, matr smo vsekani
Odgovori
+8
9 1
bazilika555
22. 02. 2026 13.48
Nisi mogel bolje povedat!
Odgovori
+4
5 1
devlon
22. 02. 2026 13.30
lahko, da bi ji fant vmes pisal.. pa takrat mal zavibrira
Odgovori
+6
8 2
Justice4all
22. 02. 2026 13.30
Uau...to pa to....neverjetno,kaka novica....
Odgovori
+4
6 2
zajfa
22. 02. 2026 13.19
Pa sej to ne morš verjet. Ne more brez telefona niti ko tekmuje. Še dobro, da tekači na 100m nimajo telefona okoli vratu, za vsak slučaj, če mama kliče, da dvigne vmes ko teče.
Odgovori
+15
16 1
damy1972
22. 02. 2026 13.15
Jezus Kristus...takoj je treba medije aktivirat, da to novico podelijo z navadno rajo....
Odgovori
+12
12 0
vvvilice
22. 02. 2026 13.21
Seveda, saj mora zmago takoj sporočiti na socianih omrežjih
Odgovori
+5
5 0
gggg1
22. 02. 2026 13.33
@vvvilice: saj
Odgovori
+1
1 0
