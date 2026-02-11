Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc so poskrbeli, da se je slovenska odprava na olimpijskih igrah v jutro 11. februarja prebudila bogatejša za zlato olimpijsko medaljo, doseženo na mešani ekipni tekmi. Zmaga v Predazzu ni bila ogrožena niti za hip, četverica je pod taktirko Jurija Tepeša in Roberta Hrgote delovala, kot dobro naoljen stroj, ki je le povečeval prednost pred zasledovalci. Uigranost izven skakalnice in sproščenost v vsakem trenutku tekme pa so prinesle končni rezultat.
Medalja nas štirih? Ne, od ekipe, ki se je trudila cel dan!
Pod prvo zlato medaljo Slovenije na olimpijskih igrah Milano Cortina 2026 so se podpisali člani mešane ekipe smučarskih skakalcev, ki sta jih na poti do zastavljenega cilja vodila Jurij Tepeš in Robert Hrgota. Ob koncu so imeli kar 30,9 točke prednosti pred olimpijskimi podprvaki Norvežani.
