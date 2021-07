Mednarodna judoistična zveza opozorila trenerja zaradi klofutanja

V torek je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek 54-letnega trenerja, ki je Trajdosovo pred dvobojem v Tokiu prijel za kimono ter jo močno stresel in na hitro oklofutal. Judoistka, ki je med drugim tudi nosilka brona z lanskega evropskega prvenstva, mu je nato na kratko pokimala in se podala na tatami.

Po ogorčenju javnosti je Trajdosova svojemu trenerju takoj stopila v bran z zapisom na svojih družbenih omrežjih. "To je ritual, ki sem ga izbrala pred tekmovanjem. Moj trener je naredil samo to, kar sem želela, da me spodbudi," je poudarila in ocenila, da v torek to očitno ni bilo dovolj. V dvoboju z Madžarko Szofi Ozbas v kategoriji do 63 kg je namreč izgubila. V isti kategoriji je Slovenka Tina Trstenjak osvojila srebrno kolajno.